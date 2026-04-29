PARCHEGGIO INTERRATO NELLA EX ROSSANI

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IN CORSO LE LAVORAZIONI PER LA PLATEA DI FONDAZIONE DEL PIANO -2SCARAMUZZI: “PRENDE FORMA QUESTA NUOVA INFRASTRUTTURA URBANA STRATEGICA”

Nell’ambito del cantiere per la realizzazione del parcheggio interrato e della Piazza d’arti nella ex Rossani, sono iniziate alle ore 5 di questa mattina le lavorazioni per l’esecuzione della platea di fondazione del piano interrato -2 della nuova struttura destinata alla sosta delle auto.

Nel corso dell’intera giornata 120 betoniere trasporteranno all’interno del cantiere il calcestruzzo necessario per la gettata che costituirà la superficie del piano di parcheggio: sono stati infatti completate tutte le attività preliminari, che hanno riguardato le operazioni di scavo (fino a una profondità di circa 7 metri), la predisposizione della carpenteria di fondazione e la realizzazione dell’impianto per la raccolta delle acque meteoriche.

Per l’accesso al cantiere saranno utilizzati i due ingressi di via Giulio Petroni e corso Benedetto Croce al fine di consentire la movimentazione in contemporanea di due betoniere alla volta.

“Prende finalmente forma una nuova infrastruttura strategica a servizio della città – commenta l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, che all’alba di stamattina ha assistito all’avvio dei lavori -. Dopo aver completato le operazioni di scavo, oggi diamo il via alla realizzazione della platea di fondazione del piano -2 del parcheggio interrato che, lo ricordo, renderà disponibili circa 500 posti auto nel cuore del quartiere Carrassi e a ridosso del quartiere Murat all’interno della più ampia operazione di rigenerazione urbana che da anni interessa la ex Rossani. A breve la città potrà disporre di un hub cittadino e metropolitano dedicato alla formazione, alla cultura e al tempo libero con il Polo bibliotecario regionale, la nuova sede dell’Accademia delle Belle arti e la Casa della Cittadinanza che si aggiungono all’Urban center all’interno del parco attrezzato per lo sport e la socialità. Mettere a disposizione dei residenti e di quanti frequenteranno la Rossani quasi 500 posti auto significa rendere un servizio fondamentale”.

Al termine dei lavori in corso per il parcheggio interrato – composto di due livelli, con 490 posti auto, stalli per biciclette e ciclomotori, e servizi per gli utenti – sulla superficie corrispondente sarà realizzata una piazza alberata, la cosiddetta Piazza d’arti, con pavimentazioni di pregio e alberi, circondata da edifici storici restaurati e dedicati ai servizi.

Si ricorda che il cantiere per la realizzazione del parcheggio interrato della nuova Piazza d’arti è finanziato i con fondi PNRR (Missione 5: Lavoro, inclusione sociale e coesione territoriale Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” Investimento 2.2 “Piani Urbani Integrati”).

Per conoscere i dettagli del progetto Piazza delle Arti e parcheggio interrato e lo stato di avanzamento dei lavori, a questo link è disponibile la scheda sul portale comunale dedicato ai cantieri www.bariinprogress.it.

Si ricorda, inoltre, che è attivo il call center comunale cantieri, avviato per garantire ai cittadini informazioni tempestive e capillari in merito ai diversi interventi di trasformazione urbana in corso, operativo al numero 080 5772399 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13.

Al link https://www.swisstransfer.com/d/8f53eaa8-da1e-4dc9-afcc-acdd0b80e1be sono disponibili le riprese dell’avvio dei lavori e la videointervista dell’assessore Scaramuzzi.

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