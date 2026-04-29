Nuovo servizio di oculistica dedicato ai più piccoli. Apre l’ambulatorio di Oftalmologia Pediatrica all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera

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L’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha attivato, all’Ospedale Madonna delle Grazie, il nuovo ambulatorio specialistico di Oftalmologia Pediatrica, servizio dedicato alla diagnosi, prevenzione e trattamento delle patologie oculari in età evolutiva, dalla nascita fino a 18 anni.

L’ambulatorio che ha sede a piano terra, nell’Unità Operativa Complessa di Oculistica diretta da Massimo Lorusso, è coordinato da Ilaria Digesù, chirurgo specialista in oftalmologia, affiancata da medici oculisti e ortottisti con formazione specifica in ambito pediatrico e grazie al coordinamento organizzativo dell’IDF Luigia Nicoletti.

L’équipe di Oftalmologia Pediatrica è in grado di effettuare valutazioni accurate anche nei pazienti in età prescolare che spesso non sono ancora in grado di esprimere o descrivere eventuali disturbi visivi. L’ambulatorio è attivo ogni mercoledì dalle ore 8 alle ore 14 con accesso tramite prenotazione al CUP.

“L’obiettivo è intervenire in maniera tempestiva – afferma Ilaria Digesù- per garantire un corretto sviluppo della funzione visiva, anche attraverso l’utilizzo di moderne tecnologie diagnostiche e trattamenti farmacologici appropriati.

Tra le principali attività del servizio rientrano l’individuazione e il trattamento di patologie quali strabismo, ambliopia (occhio pigro), difetti visivi (miopia, ipermetropia, astigmatismo), infezioni oculari e malformazioni congenite.

“L’attivazione dell’ambulatorio di Oftalmologia Pediatrica – dichiara il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo – rappresenta un importante passo avanti nell’offerta sanitaria territoriale, perché consente di creare un canale dedicato a una fascia di pazienti particolarmente delicata, che necessita di attenzione specialistica e percorsi di cura mirati”.

“L’attivazione dell’ambulatorio di Oftalmologia Pediatrica all’Ospedale Madonna delle Grazie rappresenta una scelta di grande valore per il territorio e per le famiglie – dichiara l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico –. Esprimo un sincero apprezzamento per questo risultato, che testimonia l’impegno dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera nel rafforzare e qualificare l’assistenza sanitaria. Con questo nuovo servizio si amplia concretamente l’offerta sanitaria dell’ospedale di Matera, garantendo risposte più puntuali e specialistiche ai bisogni di salute dei più piccoli. Investire nella prevenzione e nella cura in età pediatrica significa costruire basi solide per il benessere futuro della comunità”.

Matera, 29 aprile 2026

Dott. Giovanni Martemucci

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