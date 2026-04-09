“Non sono altro che luce”: a Grottaglie le storie dell’autismo raccontate da chi le vive

Condividi subito la notizia

Un racconto corale tra testimonianze, consapevolezza e appartenenza

Non esistono storie sull’autismo. Esistono storie di persone e questa è la differenza che il libro “Non sono altro che luce” sceglie di raccontare.

Domenica 19 aprile 2026, alle ore 19:00, presso l’Ex Convento dei Cappuccini di Grottaglie, l’Associazione Ex Convento e l’Associazione Angeli Figli dell’Autismo presentano un volume che restituisce voce, volto e complessità a chi ogni giorno costruisce la propria vita dentro lo spettro autistico e a chi quella vita la condivide. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Grottaglie.

Il volume raccoglie storie autentiche di famiglie con figli nello spettro autistico, intrecciate alle testimonianze di chi lavora ogni giorno a contatto con la disabilità. Un racconto corale che non cerca scorciatoie emotive, ma restituisce valore all’ascolto e alla verità di ogni storia. Le interviste sono curate dal giornalista Gaetano Mero, mentre la prefazione è firmata da Claudio Salinaro, Presidente dell’Associazione Angeli Figli dell’Autismo. Il volume è edito da Gian Carlo Lisi.

All’incontro interverranno Claudio Salinaro, Gaetano Mero e l’editore Gian Carlo Lisi. I saluti istituzionali saranno portati dal Sindaco di Grottaglie Ciro D’Alò e dall’Assessora alle Politiche Sociali Ida De Carolis. Modererà l’evento Valentina Varvarà.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

​​

Ida De Carolis

Assessora alle Politiche sociali, della famiglia

e Pari Opportunità

Comune di Grottaglie Via Martiri d’Ungheria 74023 | Grottaglie (TA)

Views: 3