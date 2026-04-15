Nicola Morea (Azione): “Al via a Matera le prestazioni ambulatoriali di neurochirurgia e cardiochirurgia, soddisfazione per l’accoglimento della nostra istanza”

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Matera, 15 aprile 2026 – “Esprimo grande soddisfazione per l’avvio delle prestazioni ambulatoriali di neurochirurgia e cardiochirurgia nell’Ospedale di Matera, grazie all’accordo tra ASM e San Carlo. Nei mesi scorsi, in una nota inviata alle due direzioni, avevamo evidenziato la necessità di attivare il servizio presso il Presidio Ospedaliero di Matera, ritenendolo indispensabile per garantire assistenza ai cittadini della provincia e dell’intero comprensorio, rafforzare il Servizio Sanitario Regionale ed evitare, al contempo, i disagi e i costi legati alla mobilità passiva. Oggi esprimo grande soddisfazione per l’accordo tra le due aziende sanitarie, che ha previsto l’attivazione degli ambulatori e l’apertura delle agende di prenotazione, con le prime visite già fissate per il 16 e il 22 aprile”.

Lo dichiara il consigliere regionale e capogruppo di Azione, Nicola Morea.

“Si tratta di un risultato importante, che dimostra come, attraverso una collaborazione strutturata tra aziende sanitarie, sia possibile avvicinare concretamente la sanità ai cittadini. Consentire ai materani di effettuare visite e consulenze specialistiche direttamente a Matera significa ridurre disagi, tempi e costi e, soprattutto, abbattere in maniera significativa la mobilità passiva.

Dobbiamo continuare a rafforzare l’integrazione della sanità regionale, mettendo in rete competenze e professionalità e offrendo risposte sempre più efficaci”.

“Continueremo a lavorare affinché questa sinergia tra le aziende del Servizio Sanitario Regionale si traduca rapidamente in servizi strutturati e pienamente operativi – conclude Morea –. L’integrazione tra le strutture del nostro sistema sanitario è la chiave per offrire risposte concrete ai bisogni di salute dei cittadini lucani.

In quest’ottica è necessario attivare ulteriori reti, come quella di chirurgia toracica, e procedere alla formalizzazione della Breast Unit Rionero–Matera, per consentire l’esecuzione degli interventi di chirurgia senologica anche a Matera, valorizzando le professionalità presenti nel nosocomio materano.”

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