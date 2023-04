Unità operative

Le U.O. attive all’ospedale San Carlo sono:

Anatomia patologica

Andrologia

Anestesia e rianimazione

Cardiochirurgia

Chirurgia vascolare

Cardiochirurgia terapia intensiva

Cardiologia emodinamica

Cardiologia medica

Cardiologia U.T.I.C. (Unità di terapia intensiva cardiologica)

Chirurgia d’urgenza

Chirurgia generale

Chirurgia plastica

Chirurgia senologica

Dermatologia

Diabetologia

Ematologia

Endocrinologia, malattie metaboliche e nutrizione clinica

Endoscopia digestiva

Farmacia

Geriatria

Hospice

Laboratorio analisi clinico-chimiche e microbiologiche

Litotrissia

Malattie infettive

Medicina generale

Medicina del lavoro

Medicina legale

Medicina nucleare

Medicina riabilitativa

Medicina trasfusionale

Nefrologia e dialisi

Neonatologia

Neurochirurgia

Neurologia

Neuroradiologia

Oculistica

Oncologia medica

Ortopedia

Otorinolaringoiatria e maxillo-facciale

Ostetrica e ginecologia I

Ostetrica e ginecologia II ad indirizzo oncologico

Pediatria

Pneumologia

Pronto soccorso, accettazione e medicina d’urgenza

Psicologia clinica

Radiologia

Reumatologia

Terapie del dolore e cure palliative – Hospice

Traumatologia dell’apparato locomotore

Urologia

Ambulatori[modifica | modifica wikitesto]

L’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza offre servizi efficienti e assicura attività specialistiche e diagnostiche in regime ambulatoriale da effettuare nelle singole U.O.

Ricoveri

L’ospedale San Carlo accetta il ricovero urgente e il ricovero ordinario ovvero programmato che comprende il day hospital e il day-surgery.

Pronto soccorso

Nel 2006 è stata inaugurata la nuova U.O. di pronto soccorso, che offre servizi di ricoveri e interventi immediati. Nel reparto sono attive le seguenti aree:

area triage, dove si attribuiscono priorità di accesso ai reparti per i pazienti

area rossa, per i codici rosso e giallo, per le emergenze e i casi gravi

area verde, per i codici verdi e bianchi, per i pazienti con condizioni meno gravi area di osservazione breve, dalle 12 alle 24 ore, con quattro posti letto.

Servizi aggiuntivi

L’ospedale dispone di un auditorium di circa 400 posti ed un presidio di polizia; la struttura è dotata inoltre di una cappella, gestita da sacerdoti cattolici, che offrono conforto religioso per i pazienti. Negli atri principali dell’ospedale è attivo un servizio di hostess per l’orientamento degli utenti. Sono presenti anche un’edicola, uno sportello bancario ed un punto di bar-ristoro.