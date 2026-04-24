MUSE pubblicano il nuovo singolo “Cryogen”

Condividi subito la notizia

IL NUOVO ALBUM “THE WOW! SIGNAL” IN USCITA IL 26 GIUGNO, ANNUNCIATO IL TOUR IN NORD AMERICA A LUGLIO

I MUSE, giganti del rock inglese, vincitori di GRAMMY® Awards, pubblicano il loro nuovo singolo, “Cryogen”, su etichetta Warner Records. Questo brano esplosivo è il nuovo assaggio di “The Wow! Signal”, il prossimo album in studio della band, il decimo, annunciato il mese scorso con una trasmissione dallo spazio e in uscita il 26 giugno. I MUSE porteranno poi l’album live ai fan con un lungo tour negli anfiteatri nordamericani, che partirà il 2 luglio come headliner al Summerfest di Milwaukee e culminerà l’31 agosto all’iconico Hollywood Bowl di Los Angeles.

“Cryogen” è un brano intenso ed esplosivo per tutti i suoi cinque minuti. I MUSE scatenano una spirale di chitarra che sfiora il cielo prima di tuffarsi in un vortice turbolento di batteria travolgente, basso graffiante e voce drammatica. Per tutto il brano, Matt Bellamy dipinge il quadro vivido di un uomo così profondamente in balia di un altro, da immaginare il suo aguzzino come una luna ghiacciata di Giove e se stesso come un granello smarrito sulla sua superficie: “Winter’s end, she’s Europa, I’m a cracked interloper / Icicles pierce my heart so cruel and quiet / Loneliness, she left me trembling in a polar desert / Wilderness, I’m breaking.” Il ritornello, punteggiato da note in falsetto, descrive il destino del narratore: “Cryogen, I can never cry again / Cryogen, I’m freezing over.”

Nonostante il tema gelido, “Cryogen” è un vero e proprio spettacolo pirotecnico dall’inizio alla fine. Il brano è stato scritto e prodotto dai MUSE insieme a Dan Lancaster (Bring Me The Horizon, Blink-182) — che suona le tastiere e la chitarra aggiuntiva nella formazione live dei MUSE — con la produzione aggiuntiva di Aleks von Korff. Si tratta dello stesso team che ha realizzato il singolo “Be With You”, un potente vortice di elettronica e rock da stadio che, secondo le previsioni di DORK, “diventerà senza dubbio uno dei brani preferiti dei festival nelle estati a venire”.

I MUSE hanno letteralmente lanciato “Be With You” dallo spazio in occasione dell’annuncio di “The Wow! Signal”, trasmettendo le immagini del video musicale in streaming da un tablet appositamente progettato e lanciato a 32 km di altitudine nell’atmosfera. Il video, diretto da Nico Paolillo (Deafheaven, BAD OMENS) e interpretato da Ella Balinska (The Occupant, Resident Evil), offre un’immersione immediata nell’universo dell’album. “Be With You” ha totalizzato 3 milioni di stream nella prima settimana ed è diventato il brano più aggiunto sulle Alternative Radio, dove è ora al 9° posto.

Dopo l’annuncio dell’ uscita dell’album, i MUSE hanno fatto un grande ritorno dal vivo a Londra con un’esibizione speciale alla O2 Academy Brixton, una sala da 5.000 posti dove non si esibivano dal 2001. Lo spettacolo ha ottenuto recensioni entusiastiche da testate quali The Times (cinque stelle), Kerrang! (“I MUSE non deludono mai”) e NME, che ha sottolineato come i fan avessero campeggiato tutta la notte per assicurarsi un posto vicino al palco. La testata ha anche pubblicato una recensione anticipata di “Cryogen”, brano che i MUSE hanno presentato in anteprima quella sera: “Una ventata classica per i MUSE che richiama i loro anni 2000 con riff urlanti, [un] ritornello da stadio e un paesaggio fantascientifico apocalittico.”

I MUSE hanno eseguito anche “Unravelling”, brano tratto dall’album «The Wow! Signal», molto amato dai fan, pubblicato lo scorso anno con grande successo di critica e alimentando un sacco di voci sull’album. Con synth arpeggiati che si scontrano con un muro colossale di riff taglienti, il singolo ha raccolto elogi da testate come Rolling Stone (“trascendente”) e Guitar World (“infinitamente gratificante”).

La musica e le immagini che i MUSE hanno pubblicato finora stanno svelando poco a poco i temi del nuovo album. Il nome «The Wow! Signal» prende spunto da uno dei misteri interstellari più affascinanti del secolo scorso: un potente impulso radio di 72 secondi rilevato nel 1977, proveniente dalla costellazione del Sagittario, con una larghezza di banda e un’intensità che facevano supporre una possibile origine extraterrestre. L’astronomo che scoprì l’anomalia cerchiò la sequenza ormai iconica “6EQUJ5” e scrisse “WOW!” sulla stampa accanto ad essa, dando il nome al segnale e consolidando il suo posto nella tradizione scientifica e nella cultura popolare.

Con ogni trasmissione aggiuntiva da The Wow! Signal, abbiamo una percezione sempre più forte delle forze che alimentano la nuova era dei MUSE: un mix di mistero cosmico, speranza esistenziale e l’esaltante possibilità di entrare in contatto con qualcosa di molto più grande di noi. Entra in contatto con i MUSE in una delle date qui sotto.



MUSE – The Wow! Signal Tour Dates

02 Luglio – Milwaukee, WI @ Summerfest ^

05 Luglio – St. Louis, MO @ Hollywood Casino Amphitheater * ~

07 Luglio – Noblesville, IN @ Ruoff Music Center * ~

10 Luglio – Tinley Park, IL @ Credit Union 1 Amphitheatre * ~

11Luglio – Cincinnati, OH @ Riverbend Music Center * ~

13 Luglio – Clarkston, MI @ Pine Knob Music Theatre * ~

15 Luglio – Toronto, ON @ RBC Amphitheatre * ~

17 Luglio – Québec, QC @ Festival d’été de Québec ^

18 Luglio – Mansfield, MA @ Xfinity Center * ~

22 Luglio – Holmdel, NJ @ PNC Bank Arts Center * ~

24 Luglio – Saratoga Springs, NY @ Albany Med Health System at SPAC * ~

25 Luglio – Wantagh, NY @ Northwell at Jones Beach Theater * ~

28 Luglio – Columbia, MD @ Merriweather Post Pavilion * ~

29 Luglio – Camden, NJ @ Freedom Mortgage Pavilion * ~

10 Agosto– Charlotte, NC @ Truliant Amphitheater – ~

12 Agosto– Atlanta, GA @ Lakewood Amphitheatre – ~

14 Agosto– Dallas, TX @ Dos Equis Pavilion – ~

15 Agosto– Austin, TX @ Germania Insurance Amphitheater – ~

18 Agosto- Greenwood Village, CO – Fiddler’s Green Amphitheater – ~ +

20 Agosto– West Valley City, UT @ Utah First Credit Union Amphitheatre – ~

22 Agosto– Ridgefield, WA @ Cascades Amphitheater – ~

23 Agosto– Auburn, WA @ White River Amphitheatre – ~

26 Agosto– Wheatland, CA @ Toyota Amphitheatre – ~

27 Agosto– Mountain View, CA @ Shoreline Amphitheatre – ~

29 Agosto– Chula Vista, CA @ North Island Credit Union Amphitheatre – ~

31 Agosto– Los Angeles, CA @ Hollywood Bowl – ~



MUSE, The Wow! Signal TRACKLIST

1. “The Dark Forest”

2. “Nightshift Superstar”

3. “Shimmering Scars”

4. “Cryogen”

5. “Be With You”

6. “Hexagons”

7. “The Sickness In You & I”

8. “Unravelling”

9. “Hush”

10. “Space Debris”



MUSE

I MUSE sono Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme. Il loro ultimo album, “Will of the People”, ha debuttato al primo posto in diverse nazioni in tutto il mondo e ha segnato il settimo album consecutivo della band a debuttare al primo posto nelle classifiche britanniche. Il loro album del 2015, “Drones”, ha vinto un GRAMMY Award come Miglior Album Rock, il secondo per la band. Dalla loro formazione nel 1994, i MUSE hanno pubblicato nove album in studio, vendendo oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo. Ampiamente riconosciuti come una delle migliori band dal vivo al mondo, i MUSE hanno vinto numerosi premi musicali, tra cui due GRAMMY Awards, un American Music Award, cinque MTV Europe Music Awards, due Brit Awards, undici NME Awards e sette Q Awards, tra gli altri.



Segui i MUSE:

Website | Spotify | Apple Music | Youtube | Facebook | X | Instagram | TikTok

Views: 10