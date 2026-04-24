MONOPOLI-FOGGIA: TRE DASPO PER GLI ULTRAS DEL FOGGIA CALCIO PER GLI INCIDENTI DEL 19 APRILE.

Condividi subito la notizia

Il Questore di Bari, Annino Gargano ha disposto tre provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (D.A.SPO.), della durata di 4 e 5 anni, nei confronti di altrettanti esponenti della tifoseria ultras foggiana, uno dei quali recidivo.

I provvedimenti fanno seguito ai disordini verificatisi il 19 aprile u.s. presso lo stadio “Veneziani” di Monopoli, in occasione dell’incontro Monopoli–Foggia (Serie D), quando alcuni tifosi ospiti hanno acceso e lanciato petardi e fumogeni e, nei minuti finali, forzato la cancellata invadendo il terreno di gioco, costringendo arbitro e squadre a rifugiarsi negli spogliatoi.

In data 21 aprile, personale delle Digos di Bari e Foggia avevano proceduto all’arresto in flagranza differita dei tre soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, dell’invasione di campo, dell’aggressione a uno steward e del lancio di materiale pirotecnico.

Sono in corso ulteriori accertamenti per l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.

Views: 7