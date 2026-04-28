Moliterno, il Sindaco Antonio Rubino:«Dai conti risanati a oltre 2 milioni di euro in cassa: un patrimonio della comunità»

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Si chiude con numeri che raccontano, meglio di ogni altra parola, il lavoro svolto in questi anni dall’Amministrazione comunale di Moliterno. Con l’approvazione dell’ultimo rendiconto di gestione del mandato 2020-2026, il Comune consegna alla comunità un risultato finanziario positivo: un avanzo disponibile di oltre 300 mila euro, risorse reali, immediatamente spendibili e destinate a nuovi investimenti e servizi per la collettività.

Ancora più significativo il dato relativo al fondo di cassa, che segna in modo inequivocabile il percorso compiuto. Al momento dell’insediamento dell’attuale Amministrazione, infatti, la disponibilità di cassa era pari a zero. Oggi, invece, il Comune di Moliterno chiude con un fondo di cassa di 2 milioni e 44 mila euro.

«È un risultato che parla da sé e che certifica, con la forza dei numeri, il grande lavoro portato avanti in questi anni», dichiara il Sindaco Antonio Rubino. «Siamo partiti da una situazione complessa, che richiedeva rigore, responsabilità e una visione chiara. Oggi consegniamo alla nostra comunità un Comune più solido, capace di programmare, investire e guardare al futuro con fiducia».

Il percorso amministrativo ha consentito non solo di risanare i conti dell’ente, ma anche di intercettare importanti finanziamenti, realizzare opere pubbliche strategiche, attivare nuovi servizi e rafforzare la capacità operativa della macchina comunale.

«Abbiamo lavorato con determinazione per coniugare risanamento ed efficienza», prosegue Rubino. «Ogni risultato raggiunto è frutto di una gestione attenta, di una programmazione seria e della volontà di costruire opportunità concrete per Moliterno. Oggi possiamo affermare, senza timore di smentita, che il nostro lavoro ha portato risultati finanziari importanti, che consentono ancora fiducia e speranza in un contesto molto difficile, con tanti problemi, ricco di sfide ma anche di opportunità».

Il Sindaco ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a quanti hanno contribuito al raggiungimento di questi traguardi.

«Desidero ringraziare l’intero Consiglio comunale, maggioranza e minoranza, per il contributo istituzionale offerto in questi anni; la Giunta comunale, che ha condiviso con impegno e senso di responsabilità ogni scelta amministrativa; gli uffici comunali, il Segretario comunale e tutti i dipendenti dell’Ente e soprattutto l’ufficio finanziario, il cui lavoro quotidiano, spesso silenzioso ma sempre prezioso, ha rappresentato un pilastro fondamentale di questo percorso. I risultati ottenuti appartengono a tutta la comunità amministrativa e civile di Moliterno».

Uno sguardo, infine, rivolto al futuro.

«Questo patrimonio di solidità finanziaria non rappresenta un punto di arrivo, ma una base di partenza. Continueremo a lavorare con lo stesso spirito, con la stessa passione e con la stessa attenzione verso il bene comune. Insieme, per costruire una Moliterno sempre più forte, moderna e capace di cogliere le sfide del domani».

Antonio Rubino

SINDACO

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