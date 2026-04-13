Mobilitazione della sanità

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NOTA ISTITUZIONALE DELL’ORDINE DEI FISIOTERAPISTI IN MERITO ALLA MOBILITAZIONE DEL 17 APRILE

In riferimento allo sciopero nazionale della sanità privata e delle RSA indetto per il prossimo 17 aprile, l’Ordine dei Fisioterapisti (OFI) di Bari, Barletta-Andria-Trani, Taranto intende esprimere la propria posizione istituzionale a tutela della professione e della salute collettiva.

L’Ordine osserva con preoccupazione il protrarsi dell’incertezza contrattuale che interessa migliaia di professionisti sanitari operanti nelle strutture private e convenzionate. Senza entrare nel merito delle dinamiche negoziali, che spettano alle parti sociali, preme sottolineare come la valorizzazione dei professionisti sia l’unico pilastro su cui fondare la qualità e la sicurezza delle cure riabilitative.

Il rischio di un progressivo impoverimento di competenze all’interno del comparto privato, causato dal mancato adeguamento delle condizioni operative e professionali, rappresenta un segnale d’allarme per l’intero sistema salute regionale e nazionale. La fisioterapia è una componente essenziale dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e richiede stabilità e riconoscimento per garantire percorsi di cura efficaci e continuativi, specialmente per i pazienti più fragili.

L’OFI auspica che il confronto tra le associazioni datoriali e le istituzioni conduca rapidamente a soluzioni che garantiscano pari dignità a tutti i professionisti della salute, indipendentemente dal contesto lavorativo in cui operano, pubblico o privato. Ciò è fondamentale per frenare l’esodo di personale qualificato e per preservare il valore dell’assistenza sul territorio.

L’Ordine, nell’esercizio delle proprie funzioni sussidiarie, continuerà a vigilare affinché l’eccellenza professionale dei propri iscritti sia sempre tutelata, nell’esclusivo interesse della salute dei cittadini.

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