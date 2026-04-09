Meloni in Senato. Rosa (FDI): “Governo stabile e maggioranza unita. Si va avanti nel rispetto degli impegni con gli Italiani”

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Un intervento lucido, concreto e responsabile quello pronunciato, oggi, in Senato, dalla Premier Giorgia Meloni che rappresenta con fermezza la posizione del Governo di centrodestra di questi anni rispetto ad una opposizione fragile e debole negli argomenti.

Il Governo è stabile e la maggioranza è solida. È una maggioranza decisa dagli Italiani con il voto che proseguirà nell’attuare il suo programma elettorale sul quale ha ricevuto mandato dai cittadini.

Serve il coraggio di essere coerenti. Noi ce l’abbiamo ed andremo avanti.

Le opposizioni dovrebbero cogliere il messaggio della Presidente del Consiglio e fare proposte che siano credibili e realistiche. È fondamentale che i cittadini italiani possano conoscere e confrontare proposte diverse: solo così si garantisce un dibattito politico autentico e trasparente.

In realtà siamo fortunati ad avere, in questo momento di crisi internazionale, un Governo che sappia mantenere la coerenza delle scelte e del suo storico posizionamento. L’ambiguità delle opposizioni, se fossero al Governo, avrebbe portato non solo all’irrilevanza dell’Italia nello scenario internazionale ma anche a conseguenze economiche ben peggiori. A chi oggi ci vorrebbe con l’Europa, domani con Putin e un altro giorno con chissà chi, dobbiamo ricordare che la collocazione internazionale dell’Italia in Occidente non è il frutto di decisioni contingenti, ma di una linea storica consolidata, che attraversa governi e maggioranze diverse.

La Meloni sta mantenendo la barra dritta in un mare in tempesta, senza fuggire come farebbero, invece, ‘comandanti’ paurosi che non hanno il coraggio di affrontare i problemi ma si nascondono dietro futili polemiche.

A chi sperava di soppiantare la volontà popolare con governicchi scelti nel palazzo non possiamo che rispondere: il centrodestra, scelto dalli Italiani, a guida Giorgia Meloni andrà avanti fino alla fine del mandato.

Roma, 9 aprile 2026

Sen. Gianni Rosa

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