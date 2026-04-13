MEGA EOLICO A VIETRI DI POTENZA, SAVOIA DI LUCANIA, PICERNO E TITO.

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IL SINDACO VIETRESE CHRISTIAN GIORDANO: “LA REGIONE BASILICATA HA DATO IL VIA LIBERA. UN ATTO CHE CI LASCIA SGOMENTI: SENZA VINCA E A RIDOSSO DI UN SITO SIC E TURISTICO. IMPUGNEREMO OGNI PROVVEDIMENTO”

“Vietri non è in vendita! Basta speculazioni sul nostro territorio”.

Il Sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano, interviene in merito al via libera rilasciato dal Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata al progetto di un impianto mega-eolico da 30 MW, previsto tra i territori di Vietri di Potenza, Savoia di Lucania, Picerno e Tito.

L’impianto, composto da aerogeneratori di circa 180 metri di altezza, è stato autorizzato sulla base di procedimenti risalenti agli anni 2014-2016, oggi qualificati come “varianti non sostanziali”, nonostante le rilevanti modifiche progettuali, normative e ambientali intervenute nel tempo.

Secondo l’Amministrazione comunale, tale autorizzazione presenta evidenti criticità. In particolare, si evidenzia come nel frattempo le aree interessate siano state classificate come siti protetti della rete Natura 2000 (SIC/ZSC), circostanza che avrebbe richiesto l’attivazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), prevista dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE per interventi con potenziali impatti significativi.

“Si tratta di una contraddizione inaccettabile – dichiara il Sindaco Giordano – soprattutto alla luce del fatto che la stessa Regione Basilicata ha recentemente finanziato interventi di valorizzazione ambientale nell’area protetta del Vallone del Tuorno, che si trova a ridosso di questo progetto industriale”.

Il Comune ricorda inoltre di aver espresso formalmente, già dal 2017, la propria contrarietà a interventi di questo tipo e sottolinea le criticità emerse anche durante le fasi istruttorie, tra cui la mancanza di documentazione completa e momenti di forte tensione istituzionale che costrinsero il sindaco a chiedere l’intervento della Polizia.

“In quell’occasione segnalammo, tra l’altro, la indisponibilità dei verbali e dei relativi pareri allegati delle sedute delle commissioni precedenti: come è possibile esprimere un parere compiuto senza la disponibilità degli atti?

Come se non bastasse, appena due giorni dopo quella seduta turbolenta e senza attendere nemmeno il parere dell’Avvocatura regionale, il Direttore Michele Busciolano (lo stesso che intervenne bruscamente durante la commissione) autorizzò anche un impianto di “mega-fotovoltaico” nella stessa zona, sempre a Vietri di Potenza. Si tratta di una casualità?”

Nonostante le interlocuzioni avviate con i vertici regionali e le rassicurazioni su ulteriori approfondimenti tecnici, l’Amministrazione prende atto che tali verifiche non sono state condivise né hanno portato a una revisione del procedimento.

Il Sindaco ribadisce che il Comune non è contrario allo sviluppo delle energie rinnovabili, ma si oppone a progetti ritenuti non sostenibili e calati dall’alto, privi di un adeguato coinvolgimento della comunità e di una pianificazione coerente con le esigenze del territorio.

“In alternativa – prosegue Giordano – stiamo promuovendo il modello delle Comunità Energetiche, basato su sostenibilità, partecipazione e benefici diffusi per i cittadini”.

L’Amministrazione comunale annuncia quindi che procederà all’impugnazione degli atti autorizzativi nelle sedi competenti, ritenendo non giustificabile la classificazione del progetto come variante non sostanziale alla luce dei mutamenti normativi, ambientali e progettuali intervenuti.

“Difenderemo il nostro territorio in ogni sede – conclude il Sindaco – e chiederemo un confronto pubblico con la Regione Basilicata, portando la voce della comunità anche nelle sedi istituzionali regionali”.

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