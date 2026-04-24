Matera.  Cerimonia istituzionale e una mostra per celebrare l’81° Anniversario della Liberazione.

Condividi subito la notizia

Sabato 25 aprile, anche nella città dei Sassi sarà celebrato l’81°Anniversario della Liberazione dal Nazifascismo in una cornice istituzionale che vedrà coinvolti, con il coordinamento della Prefettura, la Provincia, il Comune e l’Archivio di Stato di Matera.

La cerimonia ufficiale, che avrà inizio alle 10:00 con il tradizionale omaggio al cippo commemorativo di Via Lucana, proseguirà in Piazzetta Pascoli con il raduno delle Autorità e delle Associazioni Combattentistiche e dell’Arma.

Previsti in Piazza Vittorio Veneto, a partire dalle ore 10:30, gli onori al Prefetto di Matera, il Picchetto delle Forze Armate e di Polizia, l’Alzabandiera – a cura del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – e, infine, la deposizione della Corona al Monumento dei Caduti.

All’evento presenzieranno l’Associazione Culturale Musicale “Nunzio Vincenzo Paolicelli” e una delegazione di studenti di alcuni istituti scolastici del capoluogo.

Al termine della cerimonia, seguirà l’inaugurazione del percorso espositivo intitolato “Ritorno alla libertà” presso Palazzo Malvinni – Malvezzi, arricchita dall’intermezzo musicale del Conservatorio “E.R. Duni”.

L’iniziativa, promossa dall’Archivio di Stato, intende ripercorrere, attraverso un’accurata esposizione documentaria, storica e fotografica, la ribellione del popolo materano contro gli oppressori nazisti, avvenuta il 21 settembre 1943.

Attraverso articoli di giornali, manifesti e relazioni, provenienti dal Fondo Prefettura, si racconterà il percorso che ha portato Matera, prima città del Mezzogiorno ad insorgere contro i tedeschi, ad essere insignita della Medaglia d’Argento al Valor Militare (1966) e della Medaglia d’Oro al Valor Civile (2016) per l’importante contributo dato alla Resistenza Italiana.

L’excursus commemorativo sarà arricchito dalla documentazione archivistica della collezione privata di Enzo Viti che comprende, tra l’altro, planimetrie raffiguranti i rifugi pubblici antiaerei della città e le fotografie scattate nei giorni successivi alla liberazione.

L’esposizione, a ingresso gratuito, sarà aperta al pubblico sabato 25 aprile, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e domenica 26 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Un viaggio nel tempo che consentirà ai visitatori di conoscere quei drammatici avvenimenti e quei gesti eroici, tuttora vivi nella memoria di una comunità che ha combattuto e riconquistato, con grande sacrificio, gli inalienabili valori di libertà, democrazia e giustizia oggi scolpiti nella Costituzione.

La Prefettura di Matera invita tutta la cittadinanza a partecipare e a celebrare una giornata di alto valore civile, con l’impegno di rinnovare, congiuntamente, il sentimento di profonda gratitudine per quanti hanno combattuto per il nostro Paese.

Views: 2