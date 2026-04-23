Matera, al Madonna delle Grazie eseguiti i primi due interventi di chirurgia robotica per tumori del retto

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Primi due interventi di chirurgia robotica per l’asportazione di tumori del retto all’Unità Operativa di Chirurgia Generale dell’Ospedale Madonna delle Grazie. Un risultato che segna un ulteriore passo avanti nell’innovazione tecnologica e nell’offerta sanitaria dell’ospedale materano.

I due interventi, entrambi finalizzati all’asportazione di tumori del retto, sono stati portati a termine con successo e senza complicazioni. Regolare il decorso post-operatorio per entrambi i pazienti.

Gli interventi sono stati eseguiti da Giancarlo Pacifico, con la collaborazione di Annamaria Squicciarino e Fabio Asta, oltre al contributo determinante degli anestesisti e del personale infermieristico di sala operatoria per la preparazione della piattaforma robotica.

La chirurgia robotica consente di intervenire attraverso piccole incisioni di uno o due centimetri, sfruttando una visione tridimensionale e strumenti ad alta precisione che permettono di operare con maggiore accuratezza anche in aree anatomiche complesse come la regione pelvica. Tra i vantaggi per i pazienti figurano minore dolore post-operatorio, riduzione dei tempi di degenza, minor rischio di infezioni e un recupero più rapido.

«Questo risultato conferma il percorso di crescita tecnologica e professionale dell’Azienda Sanitaria e testimonia l’impegno nel garantire ai cittadini cure sempre più avanzate e meno invasive», ha dichiarato il Direttore Generale, Maurizio Friolo. «L’introduzione della chirurgia robotica rappresenta un investimento importante sulla qualità dell’assistenza e sulla capacità del nostro ospedale di rispondere con standard elevati ai bisogni di salute del territorio».

«L’avvio di questo percorso rappresenta un importante valore aggiunto per l’intera rete ospedaliera aziendale», ha aggiunto il Direttore Sanitario Andrea Gigliobianco. «L’obiettivo è continuare a potenziare tecnologie e competenze per offrire ai pazienti trattamenti sempre più efficaci, sicuri e innovativi».

Il reparto di Chirurgia Generale continuerà ora a puntare sullo sviluppo della chirurgia robotica colo-rettale, estendendone progressivamente l’applicazione anche ad altri ambiti della patologia addominale.

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