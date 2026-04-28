Martina Franca. Sorpresi a rubare in un appartamento: quattro arresti della Polizia di Stato

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La Polizia di Stato ha arrestato due pregiudicati tarantini rispettivamente di 42 e 37 anni e due cittadini di nazionalità georgiana con precedenti penali di 20 e 61 anni, perché ritenuti presunti autori del reato di tentato furto con scasso in concorso tra loro.

Il personale del Commissariato di Martina Franca, impegnato in specifici servizi di contrasto al fenomeno dei furti in appartamento, è intervenuto questa notte in uno stabile di quel centro cittadino a seguito della segnalazione di furto in corso all’interno di un appartamento.

I poliziotti hanno iniziato ad ispezionare l’intero condominio sin dai piani alti e, giunti al quarto piano, hanno intravisto la porta di un appartamento socchiusa e la sagoma di un uomo travisato che sorpresa dalla presenza delle Forze dell’ordine ha provato a rincasare rapidamente.

Immediato è stato l’intervento degli agenti del Commissariato che hanno sorpreso quattro uomini all’interno della camera da letto. Dopo averli bloccati i poliziotti hanno constatato che i locali dell’appartamento erano stati messi a soqquadro, recuperando anche due borsoni all’interno dei quali erano stati già depositati numerosi oggetti di antiquariato oltre a numerosi arnesi atti allo scasso.

I quattro sono stati identificati in due pregiudicati tarantini e due complici di nazionalità georgiana anche loro con numerosi precedenti penali in materia di furti.

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, i quattro presunti “ladri d’appartamento” sono stati arrestati.

Ai quattro arrestati il Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia ha notificato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal comune della Valle d’Itria.

Si ricorda che per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

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