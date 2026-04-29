Marconia di Pisticci (MT): la Polizia di Stato arresta un quarantenne per furto aggravato in abitazione ai danni di un anziano.

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Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato, in flagranza di reato, a Marconia di Pisticci, un quarantenne per furto in abitazione aggravato, commesso nei confronti di un anziano.

Presso il Commissariato di Pisticci giungeva una segnalazione da parte di un ottantenne che, spaventato e confuso, riferiva di aver scoperto che gli era stato sottratto del denaro dalla sua abitazione.

Immediatamente, gli operanti, dopo aver tranquillizzato l’anziano, appuravano che dalla sua abitazione era appena uscito un uomo, di professione elettricista, il quale stava effettuando alcuni lavori all’interno dell’immobile. Il tempestivo e coordinato intervento di più equipaggi sul territorio, anche a bordo di auto civetta, consentiva il rintraccio del soggetto poco distante dalla dimora dell’ottantenne; all’atto del controllo, gli agenti, trovavano le banconote che erano state poco prima sottratte all’anziano.

Pertanto, l’uomo, gravato da precedenti di polizia, veniva dichiarato in stato di arresto per furto aggravato in abitazione e, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza.

Infine, il denaro veniva restituito al legittimo proprietario.

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