 MARCIA DELLA PACE 2026 A GALATINA: IN PROVINCIA LA PRESENTAZIONE DELL’EVENTO PROMOSSO DALLA RETE SMILE

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Il Salento si prepara a vivere nuovamente l’esperienza della Marcia della Pace promossa dalla Rete Smile, acronimo di Solidarietà, Missione, Inclusione, Legalità, Ecosostenibilità, con il patrocinio della Provincia di Lecce, membro attivo delle Rete.

Domani, venerdì 17 aprile, alle 10, Palazzo Adorno, a Lecce, ospiterà la presentazione dell’evento itinerante, con l’intervento di Fabio Tarantino, presidente della Provincia di Lecce, Fabio Vergine, sindaco del Comune di Galatina, tappa della Marcia 2026, Paola Alemanno, dirigente del Liceo “Don Tonino Bello” di Copertino, scuola capofila della Rete Smile e alcuni dirigenti delle scuole afferenti alla stessa.

La Marcia della Pace si svolgerà il 30 aprile prossimo, dalle 9 alle ore 12.30, a Galatina e vedrà la partecipazione di Regione, Provincia, delle 23 scuole della Rete Smile, dei Comuni di Galatina, Copertino, Veglie, Carmiano, Leverano, Porto Cesareo, Novoli, Matino, Melendugno, di 21 Associazioni del territorio.

Con questa iniziativa, la Rete Smile continua il percorso di promozione della cultura, della collaborazione tra scuole e territorio e della solidarietà tra le nuove generazioni, con obiettivi volti al rispetto e all’inclusione.

Lecce, 16 aprile 2026

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