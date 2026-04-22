Mammucari (Uila-Uil), il made in Italy alimentare si rafforza con ecosistema di tutela del lavoro

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“Alle dichiarazioni del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida sul valore strategico della filiera agroalimentare ci aspettiamo si dia seguito con misure ed azioni per rafforzare l’ecosistema di tutela del lavoro in agricoltura e nel comparto agro-industriale”. Lo ha detto la Segretaria generale Uila Enrica Mammucari intervenendo a Rifreddo al congresso regionale della Uila Basilicata. “Diamo atto che il Governo ha messo in campo risorse rilevanti (oltre 2 miliardi di euro tra finanziamenti diretti e PNRR) ma – ha aggiunto – ciò non basta. Non sfugga che l’autentico core-business del made in Italy alimentare è rappresentato dai lavoratori stagionali e tra questi dai lavoratori extracomunitari. Senza di loro non sarebbe possibile per le aziende agricole ed alimentari raggiungere gli attuali importanti risultati di export nei mercati mondiali. Per questa ragione la Uil chiede da tempo che, contestualmente alla lotta al lavoro nero e a combattere ed espellere dal mercato le pratiche aziendali illegali e distorsive, si renda strutturale l’ammortizzatore sociale unico. L’esperienza realizzata con le misure di tutela dei lavoratori nei campi in occasione delle temperature più torride e in casi di calamità naturale è una buona base di partenza. Per il sindacato, infatti, la crescita del settore non può essere misurata solo in termini di export o capacità produttiva: deve tradursi in occupazione stabile, qualità del lavoro, sicurezza e diritti lungo tutta la filiera. Da qui l’insistenza su alcuni punti chiave: rafforzamento delle tutele per i lavoratori agricoli; contrasto al caporalato e piena legalità nelle filiere; valorizzazione della contrattazione collettiva; investimenti in formazione, innovazione e competenze. La UILA sottolinea inoltre che le risorse del PNRR e i finanziamenti pubblici devono essere sempre più condizionati al rispetto delle regole e alla qualità del lavoro, evitando che lo sviluppo economico si costruisca su modelli precari o distorsivi. Mentre il Governo punta a consolidare la competitività internazionale e la capacità di investimento del comparto, la UILA – conclude Mammucari – richiama la necessità di tenere insieme sviluppo e giustizia sociale, ribadendo che solo una filiera che crea lavoro dignitoso può essere davvero sostenibile e duratura”.

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