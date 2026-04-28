Maltempo, conclusa la mappatura dei danni. Giordano: “La Regione trasferisca i fondi”

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Si è conclusa in queste ore la mappatura dei danni causati dalla recente ondata di maltempo che ha colpito la rete viaria provinciale. A seguito della definizione del quadro esigenziale, pari a circa 20 milioni, l’Amministrazione ha trasmesso alla Regione Basilicata l’elenco dettagliato delle arterie interessate, chiedendo l’immediato trasferimento dei fondi.

Grazie al lavoro capillare dell’Ufficio Viabilità, è stata redatta una scheda per ogni tratto coinvolto, analizzando nel dettaglio i danni subiti e quantificando gli importi necessari per il ripristino. Gli interventi seguiranno un ordine di priorità basato su criteri oggettivi, con l’obiettivo di risolvere le criticità nel minor tempo possibile.

“Abbiamo lavorato senza sosta per accelerare l’iter, consapevoli dei disagi che le nostre comunità stanno affrontando – sottolinea il Presidente, Christian Giordano – L’effettivo avvio dei cantieri resta tuttavia subordinato alla disponibilità finanziaria. Per questo motivo, abbiamo chiesto alla Regione l’immediato trasferimento dei fondi, necessario per intervenire con rapidità e ripristinare la sicurezza stradale. La Provincia è, inoltre, pronta a partire anche con altri interventi già inseriti nella programmazione. Qualora la Regione mettesse a disposizione i fondi FSC e i fondi PO Val D’Agri, saremmo in grado di cantierizzare tempestivamente anche quelle opere.”

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