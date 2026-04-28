MADE IN ITALY, ROSA (FDI): ATTIVAZIONE TAVOLO NATUZZI SEGNO ATTENZIONE VERSO REALTA’ DI ECCELLENZA

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“L’attivazione del tavolo permanente su Natuzzi al Mimit rappresenta un segnale concreto e significativo di attenzione verso una realtà che da decenni incarna l’eccellenza del Made in Italy nel mondo. Si tratta di un passaggio importante, che riconosce il valore strategico dell’azienda non solo per il territorio in cui opera, ma per l’intero sistema produttivo nazionale. Bene, dunque, l’iniziativa del ministro Urso: ora serve lavorare con rapidità e responsabilità, coinvolgendo tutti gli attori istituzionali, le parti sociali e l’azienda stessa, per costruire soluzioni concrete e sostenibili per garantire continuità produttiva e tutela dei lavoratori. Mettere in sicurezza il Gruppo Natuzzi è una priorità non solo per il territorio ma per l’intero comparto dell’arredo italiano. Occorrono interventi tempestivi sul piano finanziario e organizzativo, accompagnati da una visione industriale chiara e il tavolo al Mimit va nella giusta direzione”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Rosa.

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