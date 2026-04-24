L’Ingegno che unisce il Territorio: la lista P.I.T. per un Ordine solido, coeso e vicino ai professionisti

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La lista P.I.T. – Progetto Ingegno Territorio si presenta al rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza per il quadriennio 2026-2030 con una proposta chiara, fondata sulla coesione, sulla credibilità e sulla presenza reale nei territori.

La nostra idea di Ordine è semplice: meno distanza, meno autoreferenzialità, più ascolto, più servizi, più rappresentanza vera. Un Ordine moderno non può limitarsi a esistere formalmente. Deve essere utile, riconoscibile, presente. Deve saper stare accanto ai professionisti dove la professione si esercita davvero.

In questo quadro si inserisce la candidatura alla Presidenza di Francesco Abbate, portavoce di un progetto collettivo che trova nel manifesto TARGET 2030 la propria direzione strategica. Un programma costruito attorno alla parola PROIETTARE, che sintetizza l’impegno assunto verso tutti gli iscritti per rafforzare il valore, il ruolo e la dignità della professione.

Un Ordine policentrico: l’equilibrio tra capoluogo e provincia

La composizione della lista P.I.T. riflette una visione precisa: la forza dell’Ordine non sta nella concentrazione, ma nella capacità di agire come un corpo unico. Non esiste un centro che decide e una provincia che aspetta. Esiste una sola comunità professionale, che deve sentirsi rappresentata ovunque con la stessa serietà e con la stessa attenzione.

La territorialità, per noi, non è una parola da spendere in campagna elettorale. È un metodo di lavoro. Significa garantire a ogni collega, indipendentemente da dove viva o operi, la stessa tutela, la stessa accessibilità e la stessa dignità istituzionale.

In questa visione si riconosce l’intera squadra:

Il territorio è il luogo dove l’ingegno si misura con la realtà. È nelle nostre valli, nei poli industriali e nel cuore del capoluogo che le infrastrutture prendono forma e la sicurezza diventa certezza. La nostra squadra vuole superare ogni distanza fisica e burocratica: portiamo la formazione d’eccellenza, il supporto istituzionale e la tutela della firma esattamente dove i colleghi vivono la professione ogni giorno. Unire le diverse anime della nostra provincia significa rendere l’Ordine più forte e più autorevole ai tavoli decisionali.

Una squadra plurale per una tutela integrale

La struttura della lista garantisce presidio costante, ascolto capillare e capacità di sintesi. Alla solida e qualificata componente di Potenza, composta da Francesco Abbate, Donato Arcieri, Antonio D’Angola, Mauro De Luca Picione, Marco Lorusso, Massimiliana Lovallo, Carmen Martone e Antonio Smaldore, si affianca una rete diffusa che assicura voce e rappresentanza ai diversi comprensori della provincia.

Valle del Melandro e Marmo Platano: Mariangela Laurino di Satriano di Lucania

Val d’Agri: Maria Mazza di Marsico Nuovo

Vulture-Melfese e Alto Bradano: Maria Di Giacomo di Rionero in Vulture, Giuseppe Perrotta di Venosa e Maurizio Carcuro di Genzano di Lucania, candidato della Sezione B

Lagonegrese e Valle del Sinni: Vito Ielpo di Lauria e Giovanni Bulfaro di Sant’Arcangelo

Questa non è una distribuzione simbolica di nomi. È una scelta precisa. È il modo con cui P.I.T. dimostra che la rappresentanza territoriale non si dichiara, si costruisce.

Ed è proprio qui che si misura la differenza tra chi usa il territorio come formula e chi invece lo assume come responsabilità.

TARGET 2030: servizi, innovazione, identità

La coerenza della squadra è la garanzia per attuare le direttrici centrali di TARGET 2030, pensate per il beneficio concreto degli iscritti.

Formazione di prossimità, per avvicinare l’aggiornamento professionale ai colleghi e ridurre costi, tempi e disagi logistici

Osservatorio Tecnico Territoriale, per leggere criticità e fabbisogni dei diversi comprensori e rafforzare il supporto agli ingegneri nel rapporto con la Pubblica Amministrazione

Innovazione e tutela, per accompagnare la categoria nelle sfide del BIM, dell’Intelligenza Artificiale e della Diagnostica Digitale, difendendo sempre il valore dell’Equo Compenso e del Tempo Etico del progetto

P.I.T. si presenta come una proposta seria, unita e consapevole. Non promette una presenza astratta. Propone un Ordine che lavori meglio, ascolti di più e rappresenti davvero.

L’ingegno è la nostra forza. Il territorio è la nostra base comune. È da qui che vogliamo ripartire per costruire una rappresentanza più credibile, più concreta e finalmente all’altezza delle responsabilità che la professione richiede.

P.I.T. – Target 2030: più vicini, più concreti, più forti insieme.

Candidati della Lista P.I.T.

Quadriennio 2026-2030

Francesco Abbate – Potenza (Candidato alla carica di Presidente)

Donato Arcieri – Potenza

Giovanni Bulfaro – Sant’Arcangelo

Maurizio Carcuro – Genzano di Lucania (Sezione B)

Antonio D’Angola – Potenza

Mauro De Luca Picione – Potenza

Maria Di Giacomo – Rionero in Vulture

Vito Ielpo – Lauria

Mariangela Laurino – Satriano di Lucania

Marco Lorusso – Potenza

Massimiliana Lovallo – Potenza

Carmen Martone – Potenza

Maria Mazza – Marsico Nuovo

Giuseppe Perrotta – Venosa

Antonio Smaldore – Potenza

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