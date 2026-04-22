Lewis Capaldi presenta “STAY LOVE” su Radio Laser dal 24 aprile

Condividi subito la notizia

UNA SPLENDIDA AGGIUNTA AL SUO ACCLAMATO EP SURVIVE UFFICIALMENTE IN RADIO A PARTIRE DA VENERDI’ 24 APRILE LA BALLAD EMOZIONANTE DEBUTTA DURANTE IL CONCERTO SOLD OUT al Madison Square Garden IL 16 APRILE ARTISTA MULTI-PLATINO E NOMINATO AI GRAMMY

La superstar globale Lewis Capaldi presenta “Stay Love”, una speciale aggiunta al suo acclamato EP del 2025 Survive. Il cantautore scozzese ha debuttato la ballad emozionante lo scorso 16 aprile durante il suo concerto sold out al Madison Square Garden, un primo grande momento di quello che si preannuncia come il suo più grande tour nordamericano di sempre.

Una tenera ballata guidata dal pianoforte, “Stay Love” vede Capaldi nella sua forma più vulnerabile, combinando la sua voce inconfondibile e intensa con un arrangiamento essenziale che permette a ogni parola di risuonare.

Carica di speranza, la traccia abbraccia quell’intensità intima che è diventata un marchio distintivo dell’artista, offrendo una performance potente che esprime fragilità e determinazione.

Prodotta da The Monsters & Strangerz e Michael Pollack, “Stay Love” espande Survive a una raccolta di cinque brani, approfondendo ulteriormente il percorso emotivo tracciato da Capaldi.



L’EP include già:

“Survive” (che ha raggiunto la vetta delle classifiche UK)

“Something In The Heavens”

“Almost”

“The Day That I Die”

Ognuno esplora diverse sfumature di perdita, resistenza, crescita e speranza. Alla sua uscita, Billboard ha scritto: “Lewis Capaldi è decisamente tornato. Sta sopravvivendo, prosperando.”

Un momento speciale al Madison Square Garden

La presentazione di “Stay Love” ha avuto un significato particolare. All’inizio della sua carriera, uno dei suoi primi concerti negli Stati Uniti si tenne al Rockwood Music Hall, locale oggi chiuso. Per omaggiare quel momento, Capaldi ha invitato lo staff del locale e le loro famiglie come ospiti e ha effettuato una donazione alla National Independent Venue Association.

Il tour

Il tour nordamericano prosegue con tappe in location iconiche come:

Boston (MGM Music Hall)

Red Rocks Amphitheatre (due serate)

Hollywood Bowl

Successivamente, Capaldi tornerà in Europa e nel Regno Unito per un fitto calendario estivo, tornando ancora una volta in italia con la data a Milano il 17 GIUGNO 2026 A (RHO FIERA DI MILANO).

Un capitolo fondamentale

L’EP Survive rappresenta una fase chiave della carriera di Capaldi. Il singolo principale è stato:

il brano più venduto nel Regno Unito nel 2025

il suo sesto numero 1

Tracklist – Survive EP

“Survive” “Something in the Heavens” “Almost” “The Day I Die” “Stay Love”

Chi è Lewis Capaldi

L’album di debutto Divinely Uninspired to a Hellish Extent è stato il più venduto nel Regno Unito nel 2019 e 2020. Il singolo “Someone You Loved”:



-ha vinto il BRIT Award- è la canzone più ascoltata di sempre nel Regno Unito

– è tra le più ascoltate al mondo

Il documentario Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now ha raggiunto il primo posto su Netflix ed è stato nominato ai GRAMMY.

Numeri

Oltre 30 miliardi di stream globali

2 BRIT Awards e 2 nomination ai GRAMMY®

“Someone You Loved” certificato Diamond (RIAA)

Singolo n.1 nella Billboard Hot 100

8 singoli nella Top 10 UK

Views: 1