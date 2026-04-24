Le città di Matera e Skopje, capitale europea della cultura 2028, insieme per condividere opportunità in una prospettiva di dialogo istituzionale e di collaborazione strategica.

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Un confronto ad ampio raggio sui temi dello sviluppo urbano ed economico, delle politiche culturali, della programmazione strategica e sulle prospettive europee, ha segnato la visita istituzionale a Skopje del Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, su invito del Sindaco della capitale della Repubblica della Macedonia, Orce Gjorgjievski.

Una serie di incontri e di riunioni istituzionali, oltre che con il sindaco e i funzionari dell’UNDP, anche con il Ministro delle Autonomie Locali, Zlatko Perinski, e il Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Audit, Maksim Acevski, con i quali sono state condivise prospettive, programmi, possibilità di collaborazione e scambio di esperienze.

Nel corso dell’incontro ufficiale con il Sindaco Gjorgjievski, svoltosi in un clima di grande cordialità e collaborazione, i due Sindaci hanno avuto modo di confrontarsi su numerosi temi di interesse comune, condividendo esperienze e visioni sulle principali sfide che interessano le amministrazioni locali.

In particolare, il dialogo ha riguardato ambiti strategici quali la pianificazione e lo sviluppo urbano, la valorizzazione culturale, le politiche ambientali e la tutela del territorio, nonché le opportunità legate ai programmi e alle progettualità europee.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di scambio istituzionale, confermando il valore della cooperazione tra città come strumento per favorire la crescita, l’innovazione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Nella mattinata di giovedì, il Sindaco Nicoletti ha partecipato alla conferenza internazionale sul tema “Skopje – Capitale europea della cultura, il progetto Skopje 2028 – Cultura, politiche urbane e città europee sostenibili”, intervenendo in un panel insieme ai sindaci di altre città europee come La Valletta e Podgorica, e ad altri tecnici del settore, nel corso del quale ha portato l’esperienza di Matera Capitale Europea e Capitale Mediterranea della Cultura, condividendo buone pratiche e modelli di sviluppo culturale.

Entrambe le amministrazioni hanno espresso la volontà di proseguire il dialogo e di avviare forme di collaborazione, coinvolgendo istituzioni e operatori privati in una prospettiva di comune sviluppo.

“Gli incontri con le istituzioni macedoni e in particolare con il Sindaco Gjorgjievski sono stati ricchi di spunti – dichiara il Sindaco Nicoletti -. Abbiamo condiviso esperienze e riflessioni su ambiti fondamentali per lo sviluppo delle nostre città, individuando numerosi punti di contatto. La reputazione di Matera è alta anche da queste parti, sia per la sua notorietà di capitale culturale, ma anche grazie ai rapporti che si creano per il turismo, facilitato dal collegamento diretto via Bari. Quasi tutti gli interlocutori infatti conoscevano Matera in modo diretto, il che ha facilitato la possibilità di future collaborazioni”.

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