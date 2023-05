Condividi subito la notizia

“L’Ugl Metalmeccanici chiede un confronto urgente con il ministro dell’Industria, Adolfo Urso, alla luce dell’ennesima dimostrazione dell’inaffidabilità della multinazionale Wärtsilä”.

È quanto dichiara il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, in merito alla notizia diffusa dallo stesso gruppo tecnologico della decisione comunicata ieri da Imr Industries di voler interrompere la trattativa.

Per Spera, “premesso che in tutti i confronti abbiamo sempre giudicato inconsistente l’interessamento di Imr verso il sito industriale Wärtsilä di Trieste, è giunto il momento per Wärtsilä di impegnarsi con il governo italiano a trovare soluzioni serie, se davvero vuole il bene dei lavoratori e dell’intero territorio. Sorvolando sulle modalità di dialogo e di ‘trattativa’ portate avanti spesso in modo unilaterale dalla multinazionale, troviamo davvero ridicolo, se non offensivo, il rimpallo di responsabilità odierno tra Wärtsilä e Imr Industries, che getta di nuovo e di fatto in una situazione inaccettabile di incertezza la città di Trieste e soprattutto i lavoratori coinvolti. Ora si deve ricominciare da capo, mentre molto tempo prezioso è stato perduto”.

