LAVORI IN CORSO PER PIANTUMAZIONE DI NUOVI ALBERI E RIQUALIFICAZIONEDEL MONUMENTO A SAN FRANCESCO

L’ Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che sono attualmente in corso

gli interventi di piantumazione e riqualificazione, a seguito di una prima fase già

attuata.

Le operazioni di messa a dimora di nuovi alberi stanno interessando tre aree:

via Giancane

l’ area antistante il plesso scolastico Marugj

p.zza M. Ausiliatrice

Parallelamente, sono stati avviati i lavori di pulizia, manutenzione e sistemazione del

monumento dedicato a San Francesco, con intervento mirato alla rimozione di

depositi, al ripristino delle parti deteriorate e alla cura dell’ area circostante.

Gli interventi, sono seguiti direttamente dalla consigliera comunale Parisi Antonella

(con delega corrispondente) che monitora il rispetto delle tempistiche, garantendo un

coordinamento costante tra ufficio tecnico ed operatori.

Si evidenzia che una piccola parte degli alberi è stata acquistata grazie al contributo

di un privato cittadino che ha scelto di sostenere l ‘ iniziativa nell’ambito di un

percorso di cittadinanza attiva: un gesto significativo che testimonia l’importanza

della collaborazione tra istituzione e comunità per la cura del bene comune.

La gestione e l’interesse degli spazi pubblici, è una priorità che si intende portare

avanti con convincimento ed attenzione e rappresenta la continuità di un’attività

politico-amministrativa.