LAVORI IN CORSO PER PIANTUMAZIONE DI NUOVI ALBERI E RIQUALIFICAZIONEDEL MONUMENTO A SAN FRANCESCO

15 Aprile 2026 Redazione RadioLaser UltimeNews SC, Comunicazione di servizio, Informazione, Primo piano 0

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L’ Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che sono attualmente in corso
gli interventi di piantumazione e riqualificazione, a seguito di una prima fase già
attuata.
Le operazioni di messa a dimora di nuovi alberi stanno interessando tre aree:

  • via Giancane
  • l’ area antistante il plesso scolastico Marugj
  • p.zza M. Ausiliatrice
    Parallelamente, sono stati avviati i lavori di pulizia, manutenzione e sistemazione del
    monumento dedicato a San Francesco, con intervento mirato alla rimozione di
    depositi, al ripristino delle parti deteriorate e alla cura dell’ area circostante.
    Gli interventi, sono seguiti direttamente dalla consigliera comunale Parisi Antonella
    (con delega corrispondente) che monitora il rispetto delle tempistiche, garantendo un
    coordinamento costante tra ufficio tecnico ed operatori.
    Si evidenzia che una piccola parte degli alberi è stata acquistata grazie al contributo
    di un privato cittadino che ha scelto di sostenere l ‘ iniziativa nell’ambito di un
    percorso di cittadinanza attiva: un gesto significativo che testimonia l’importanza
    della collaborazione tra istituzione e comunità per la cura del bene comune.
    La gestione e l’interesse degli spazi pubblici, è una priorità che si intende portare
    avanti con convincimento ed attenzione e rappresenta la continuità di un’attività
    politico-amministrativa.

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