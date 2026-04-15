LAVORI IN CORSO PER PIANTUMAZIONE DI NUOVI ALBERI E RIQUALIFICAZIONEDEL MONUMENTO A SAN FRANCESCO

L’ Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che sono attualmente in corso
gli interventi di piantumazione e riqualificazione, a seguito di una prima fase già
attuata.
Le operazioni di messa a dimora di nuovi alberi stanno interessando tre aree:
- via Giancane
- l’ area antistante il plesso scolastico Marugj
- p.zza M. Ausiliatrice
Parallelamente, sono stati avviati i lavori di pulizia, manutenzione e sistemazione del
monumento dedicato a San Francesco, con intervento mirato alla rimozione di
depositi, al ripristino delle parti deteriorate e alla cura dell’ area circostante.
Gli interventi, sono seguiti direttamente dalla consigliera comunale Parisi Antonella
(con delega corrispondente) che monitora il rispetto delle tempistiche, garantendo un
coordinamento costante tra ufficio tecnico ed operatori.
Si evidenzia che una piccola parte degli alberi è stata acquistata grazie al contributo
di un privato cittadino che ha scelto di sostenere l ‘ iniziativa nell’ambito di un
percorso di cittadinanza attiva: un gesto significativo che testimonia l’importanza
della collaborazione tra istituzione e comunità per la cura del bene comune.
La gestione e l’interesse degli spazi pubblici, è una priorità che si intende portare
avanti con convincimento ed attenzione e rappresenta la continuità di un’attività
politico-amministrativa.
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