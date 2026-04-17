LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA BRT

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TERMINATI GLI INTERVENTI NOTTURNI SUL PONTE XX SETTEMBRE E SUL PONTE GARIBALDI . IL SOPRALLUOGO DELL’ASSESSORE SCARAMUZZI

Proseguono gli interventi per la realizzazione del sistema BRT (Bus Rapid Transit), finanziato con fondi PNRR – Next Generation EU e finalizzato al potenziamento del trasporto rapido di massa in città.

La scorsa notte l’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere sul ponte XX Settembre, tra corso Cavour e viale Unità d’Italia, dove all’alba, in anticipo rispetto alle previsioni da cronoprogramma, sono terminate le operazioni di rifacimento dell’intero pacchetto stradale su cui transiteranno i nuovi bus elettrici del BRT.

Lo scorso lunedì, inoltre, sono stati conclusi gli interventi di rifacimento stradale anche sul ponte Garibaldi. Si ricorda che i lavori del BRT procedono speditamente, attraverso microcantieri distribuiti nelle diverse zone della città: una modalità che consente di contenere l’impatto sulla viabilità ordinaria e di garantire una progressione graduale e coordinata degli interventi lungo il tracciato.

Nello specifico, sui due ponti i lavori si sono concentrati nelle ore notturne, dalle 23.30 all’alba, per minimizzare ulteriormente i disagi.

In allegato, le foto dei lavori notturni sui due ponti.

A questo link, le immagini video dei lavori notturni sui ponti.

La video intervista all’assessore Scaramuzzi, invece, è disponibile a questo link.

Per conoscere i dettagli del progetto BRT e lo stato di avanzamento dei lavori, è disponibile la scheda dedicata, a questo link, sul nuovo portale comunale www.bariinprogress.it.

Per tutti gli aggiornamenti, si ricorda, infatti, che è on line il nuovo portale comunale www.bariinprogress.it, dedicato alle attività di informazione sui progetti e sui cantieri attivi e/o in fase di attivazione sul territorio cittadino. È, inoltre, attivo il call center comunale cantieri, avviato per garantire ai cittadini informazioni tempestive e capillari in merito ai diversi interventi di trasformazione urbana in corso, operativo al numero 080 5772399 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13.

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