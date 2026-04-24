Latronico “Finestra dell’Avvento 2025”

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di Rosanna Viceconti

Come succede da un pò di anni anche per il 2025 il Comune di Latronico ha indetto nel mese di Dicembre un concorso dedicato alla “Finestra dell’Avvento” nato da un’idea di Verena Cerabona che negli anni ha suscitato sempre più interesse e partecipazione da parte di tutta la Comunità. Un’iniziativa aperta a tutti che consiste nello specifico, scegliere un giorno dal 3 al 24 Dicembre e allestire una finestra o vetrina a tema natalizio indicando sulla stessa, il numero de giorno scelto.Gli organizzatori hanno provveduto giornalmente a fotografare e postare sulla pagina Facebook del Comune affinché tutti potessero votare la finestra dell’avvento più bella. I voti assegnati per il 50% dai “like” ricevuti sulla pagina ufficiale del Comune di Latronico e per il 50% da una commissione esterna, hanno decretato il vincitore a cui è stato consegnato un premio, che consiste nella donazione di materiale ludico da parte del Comune stesso oltre a una targa come riconoscimento speciale e ricordo del concorso. Il 20.04.2026 è avvenuta la premiazione in presenza del Vice Sindaco Rosita La Banca e dell’Assessore alle Politiche Sociali Mariafilomena Desina, che ha visto come vincitore del concorso, l’Asilo Nido Comunale di Latronico, gestito dalla Cooperativa Medihospes. La partecipazione all’iniziativa ha entusiasmato sia le educatrici che i bambini soprattutto nel vedere premiato il frutto del proprio lavoro, impegno e dedizione che ogni anno dimostrano incessantemente. Complimenti al Comune di Latronico per le continue iniziative che propone e auguri ai vincitori.

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