La Fragola Lucana guarda al futuro: il Comitato Promotore della Fragola della Basilicata IGPprotagonista al Macfrut di Rimini

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Scanzano Jonico, 15/04/2026. La Basilicata si presenta compatta e determinata a uno degli

appuntamenti più importanti del settore ortofrutticolo internazionale: il Macfrut di Rimini. Il

Comitato Promotore per il riconoscimento della Fragola della Basilicata IGP sarà presente per

raccontare un percorso fondato su aggregazione, visione condivisa e valorizzazione di

un’eccellenza del territorio.

In un contesto sempre più competitivo, la fragolicoltura lucana rappresenta un esempio virtuoso

di filiera organizzata, capace di riunire le principali Organizzazioni di Produttori della Regione in

uno sforzo comune. (OP Agorà, OP Agricola Felice, OP A.M.A.L.A, OP Ancona, OP Apofruit Italia, OP

Asso Fruit Italia, OP Frutthera Growers, OP Granfrutta Zani, OP Primo Sole, OP Tenute Zuccarella,

OP Terre della Luce). Un lavoro sinergico che evidenzia una maturità organizzativa e una volontà di

crescita collettiva già consolidate.



“Essere presenti al Macfrut significa portare all’attenzione nazionale e internazionale non solo la

qualità della nostra fragola, ma soprattutto il modello di collaborazione che stiamo costruendo”,

sottolinea il Presidente del Comitato Promotore, Salvatore Pecchia. “La nostra forza è

l’aggregazione: Istituzioni, produttori e organizzazioni che collaborano per conseguire un obiettivo

condiviso”.

La Fragola Lucana si distingue per caratteristiche organolettiche di eccellenza, frutto di condizioni

pedoclimatiche uniche e di competenze produttive sviluppate nel tempo. Il suo profilo gustativo è

particolarmente equilibrato, con una dolcezza intensa e avvolgente che si armonizza con una

delicata nota acidula, esaltando la freschezza del frutto.

La partecipazione al Macfrut si inserisce in una più ampia strategia di promozione e

consolidamento, sostenuta fortemente dal Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata, con

l’obiettivo di raccontare un territorio che sa fare squadra e che punta sull’eccellenza come leva di

sviluppo.

Un segnale importante che dimostra come la volontà condivisa e lo sforzo comune possano dar

vita a un modello solido e orientato alla valorizzazione del territorio attraverso il gusto e

l’eccellenza.

Sarà possibile gustare la Fragola della Basilicata IGP al Macfrut, presso l’Expo Centre di Rimini, al

padiglione D4 stand 007, dal 21 al 23 aprile.

Il Comitato Promotore della Fragola della Basilicata IGP

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