LA COLLABORAZIONE DELL’ANNO! LADY GAGA & DOECHII insieme in “RUNWAY” 

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IL NUOVO ESPLOSIVO SINGOLO DALLA COLONNA SONORA DELL’ATTESISSIMO FILM

“IL DIAVOLO VESTE PRADA 2” IL BRANO È ORA DISPONIBILE PER LE RADIO E IN DIGITALE!

Le due superstar globali LADY GAGA e DOECHII insieme per la prima volta in “RUNWAY”, il nuovo ed esplosivo singolo che accompagna l’attesissimo film “IL DIAVOLO VESTE PRADA 2”.

Un incontro artistico tanto audace quanto inevitabile: l’eleganza iconica e glamour di LADY GAGA si fonde con l’energia disruptive di DOECHII, dando vita a un brano potente, contemporaneo, impossibile da ignorare.



Il risultato è più di una canzone: è un’affermazione. Un linguaggio fatto di ambizione, controllo e desiderio, perfettamente in linea con l’universo di Runway, la rivista che nel film è simbolo di potere e ossessione e che dà il nome stesso al brano. Non a caso, il ritornello — irresistibilmente incisivo — sussurra una verità inevitabile: si nasce per la passerella o si resta a guardare da dietro le quinte.



Interpretato da LADY GAGA e DOECHII, “RUNWAY” è stato scritto da Bruno Mars, Jaylah Hickmon, Lady Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, Dernst “D’Mile” Emile II e Jayda Love, e prodotto da Bruno Mars, Andrew Watt, Cirkut e D’Mile.



L’inclusione del brano nel trailer ufficiale del film ha già acceso l’entusiasmo globale, portando l’attesa a livelli altissimi per quello che si preannuncia come uno degli eventi cinematografici dell’anno.

A distanza di 20 anni dal primo film, il ritorno nell’universo di “Il Diavolo Veste Prada” non è solo nostalgia: è evoluzione, è potere che si rinnova, è moda che continua — implacabile — a dettare le regole.



Passi decisi. Tacchi vertiginosi. Nessuna esitazione. Preparatevi: la passerella è pronta! “You were born for the runway”… Qui non si chiede il permesso, si conquista la scena. LADY GAGA e DOECHII sono pronte a dominarla!

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