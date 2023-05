Condividi subito la notizia

di Michele Selvaggi

Chi l’avrebbe mai pensato che nella quasi centenaria storia dell’Asilo Bianca Fiora di via Roma a Pisticci, ci sarebbe stato posto per un nutrito gruppo di suore filippine da un po’ di tempo nella nostra città ? Una vera e propria sorpresa che il popolo pisticcese ha mostrato subito di gradire con tutto l’apprezzamento per questo gruppo di un’altra parte del mondo, votate al Signore, che, anche per la loro gentilezza e simpatia, si son fatte subito voler bene. Ovviamente, quel che è accaduto qui, non è cosa di tutti i giorni, atteso che il gradimento da parte della nostra comunità, si è subito manifestato in modo chiaro e inequivocabile. Basti notare, quando in modo singole o in gruppo, attraversano la piazza Umberto I°, il salotto della nostra città, ma anche lungo altri posti dell’abitato, salutate con espressione di grande stima e affetto, non solo da parte dei bimbi che loro accudiscono con scrupolosa cura nelle ore di lezioni, ma anche dai loro genitori e familiari e da tante altre persone che, anche per pochi minuti, familiarizzano con loro. Insomma, più che un feeling, una particolare vicinanza di affetto , che rende la loro permanenza cosa graditissima per quella parte del popolo pisticcese che ha avuto la fortuna di incontrarle e conoscere. Con la loro gradita presenza, riteniamo che abbiano arricchito non poco, l’interesse per quella che viene definita la storica scuola d’infanzia pisticcese, la “Bianca Fiora” di via Roma, guidate dalla Direttrice Professoressa Vittoria Scazzarriello, da dove, ricordiamo, sono passati migliaia di bambini di tenera età ( compreso il sottoscritto) nostri concittadini, sempre ben accuditi dalle suore che si sono succedute. Tanti i ricordi legati a questa storica struttura di quasi un secolo di vita, punto di riferimento educativo di tante nostre famiglie i cui figli, nipoti e pro nipoti, proprio qui hanno ricevuto i primi utili insegnamenti e le prime nozioni scolastiche e religiose. La sua storia è ricca di tantissimi ricordi – come qualche tempo fa ci ricordava don Michele Leone – di tante suore che da qui sono passate, come quelle di San Giuseppe del Caburlotto, Suor Priscilla, Suor Aldina, Suor Iolanda, Suor Rosa, le sorelle minori della Immacolata, Suor Vittoria, Suor Rosa, Suor Kiely, Suor Denise e poi la Suore Francescane Adoratrici della Santa Croce, Suor Cristina, Suor Marianty, Suor Marya Gorety, Suor Aleta, Suor Lory, Suor Giustyna, Suor Benedictis, Suora Bene, senza dimenticare comunque Suor Margherita di qualche decennio fa, punto di riferimento importante di quella scuola. Non conosciamo i nomi delle suore filippine ora ospiti della Bianca Fiora. Non importa. Capiterà più in là. E’ importante comunque la loro gradita presenza in una struttura educativa come la Bianca Fiora, da sempre cara al popolo pisticcese, ma anche nella chiesa della Parrocchia di S.Antonio, guidata dal Parroco don Mattia Albano. Al simpatico gruppo, non possiamo che augurare una lunga, proficua, tranquilla permanenza a servizio della infanzia e nell’interesse della nostra comunità.

