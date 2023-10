Condividi subito la notizia

Il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ha ricevuto oggi Rocco Franciosa, presidente regionale dell’Ente Pro Loco Basilicata Aps con una rappresentanza delle Pro Loco lucane affiliate alla Rete Associativa Ente Pro Loco Italiane Aps.

“Le Proloco – ha detto Bardi – svolgono un ruolo importantissimo per la promozione dei territori. Con spirito di sacrificio e passione i volontari di questa rete associativa mettono in campo iniziative e manifestazioni che valorizzano il patrimonio storico e ambientale e le tradizioni dei nostri borghi. Elementi che ne costituiscono l’identità e sono di enorme valore culturale. Condividiamo con le Proloco gli stessi obiettivi di promozione per far crescere i nostri territori nella direzione dello sviluppo sostenibile per una migliore qualità della vita dei cittadini“.

Al termine dell’incontro al presidente Bardi è stata consegnata la Tessera del Socio e il gagliardetto Ente Pro Loco Basilicata Aps.

