Il primo cittadino del comune di Garaguso, Francesco Auletta , plaude la Regione e la Provincia per la consegna dei lavori di messa in sicurezza della SP Cavonica, arteria importante per fare uscire dall’isolamento i paesi delle aree interne, ma allo stesso tempo si dice dispiaciuto dello “ sgarbo Istituzionale” avuto nei suoi confronti per il mancato coinvolgimento nel sopralluogo effettuato , quanto meno per una questione di rispetto territoriale.

“Ho appreso in data odierna a mezzo stampa con piacere che l’ assessore regionale dottoressa Donatella Merra insieme al Presidente della Provincia di Matera dottor Piero Marrese hanno effettuato un sopralluogo sulla strada Cavonica nei due svincoli nel territorio di Garaguso in virtù dei lavori di messa in sicurezza che a breve avranno inizio. Ha spiegato Francesco Auletta . “ Avrei gradito essere invitato per fare anche il sopralluogo sulla strada SS 267 che inizia dallo scalo Garaguso fino a Stigliano nonché la 112 che da Garaguso collega la Cavonica. Le suddette strade , sono nelle aree interne , e il sottoscritto da anni chiede alla Provincia , e per conoscenza al Prefetto, di metterle in sicurezza in quanto non sono strade idonee e sicure per la circolazione perché non rispondono ai requisiti di legge, ma la risposta è stata quella di tappare qualche buca. Con la presente comunicazione pubblica, invito Provincia e Regione ad intervenire con la massima urgenza per rendere sicure le suddette strade ubicando subito il guardrail sulla strada 112 contrada guardiola come più volte comunicato alla Provincia al fine di prevenire pericolo per la vita delle persone. Colgo l’ occasione per reiterare la noiosa richiesta fatta da anni di investire le stesse somme che vengono investite dalla Regione e Provincia nel Metapontino , a Scanzano Jonico, a Montalbano, a Nova Siri, a Rotondella e a Pisticci, perché anche le strade suddette fanno parte della Basilicata e della provincia di Matera.

Il Sindaco di Garaguso

Avv. Francesco Auletta

