L’assessore alle Infrastrutture e mobilità Donatella Merra annuncia l’approvazione, nell’ultima seduta di Giunta, dell’Accordo Quadro tra RFI e Regione Basilicata.

“Il documento – spiega – ha valenza strategica per il sistema ferroviario lucano, soprattutto per l’ottimizzazione della capacità dell’infrastruttura, relativamente agli aspetti tecnici e alle caratteristiche del trasporto regionale che incidono sulla qualità, sull’efficienza e sull’efficacia dei servizi offerti”.

L’assessore Merra ribadisce che “gli sforzi di modernizzazione, accompagnati da investimenti importanti e mirati, stanno portando il settore ferroviario lucano a livelli esemplari dopo anni di trascuranza e inerzia”.

“A vantaggio di tutta l’utenza – continua – l’Accordo stabilisce le condizioni minime di qualità per i servizi offerti da RFI ai viaggiatori nelle stazioni e nelle fermate, attraverso: informazioni che devono essere garantite nei confronti dei viaggiatori e dei cittadini all’interno della stazione, in relazione alle dotazioni infrastrutturali e alla disponibilità di spazi; pulizia e comfort da assicurare all’interno dei locali aperti al pubblico presenti in stazione, stabilendo gli interventi che devono essere messi in atto, le relative modalità e frequenze di effettuazione e i correlati obiettivi; accessibilità in autonomia alle stazioni per tutti gli utenti e i cittadini, comprese le persone a ridotta mobilità; servizio di assistenza per le persone a ridotta mobilità; sicurezza del viaggiatore all’interno della stazione.

L’Accordo quadro crea, inoltre, – conclude l’assessore Donatella Merra – le condizioni per la definizione del nuovo Contratto di Servizio, in via di determinazione, tra Regione Basilicata e Trenitalia, strumento essenziale per elevare le caratteristiche e la funzionalità del servizio in favore dell’utenza territoriale e per proseguire sulla virtuosa strada di un ulteriore miglioramento del modello del trasporto pubblico in Basilicata”.

