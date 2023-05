Condividi subito la notizia

Realizzare un sistema innovativo ed integrato per il trasporto pubblico locale con l’obiettivo di migliorare l’offerta dei servizi rendendoli sempre più efficienti e facilmente accessibili.

È quanto si propongono Regione Puglia e Provincia di Taranto con la formalizzazione del Protocollo d’Intesa che comporta per i due Enti l’impegno ad aderire al Progetto denominato “MaaS4ITALY (Mobility As A Service For Italy)” con cui si intende creare, sperimentare e definire una piattaforma di integrazione dei servizi di mobilità. Gli scopi da perseguire attraverso questa iniziativa vanno dal miglioramento della qualità dell’aria a favore di un ambiente più salubre e vivibile all’incentivazione di politiche di mobilità sostenibile capaci di aumentare non solo l’attrattività locale, ma anche di offrire al cittadino il ricorso a sistemi di trasporto più ecologici e performanti.

Previsto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il progetto rientra nella promozione della coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione ed è coerente con gli obiettivi contemplati dalla direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione ai sistemi di trasporto intelligenti.

L’accordo fra Regione Puglia e Provincia di Taranto avrà durata fino al 30 giugno del 2026 (in ogni caso sino al termine del progetto) e potrà essere suscettibile di modifiche qualora dovessero manifestarsi problematiche collegate al mutamento del contesto istituzionale e gestionale. Per quanto riguarda il controllo dell’esecuzione delle attività previste e del raggiungimento degli obiettivi fissati saranno nominati un Comitato di Indirizzo e Gestione, che si riunirà con cadenza trimestrale, ed un Gruppo di direzione tecnica, che si occuperà sia della gestione quotidiana del progetto, sia della definizione o indirizzo delle priorità di lavoro.

“L’adozione di questo Protocollo d’Intesa -ha dichiarato il presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci- dà il via ad una collaborazione con la Regione Puglia che punta alla sperimentazione di soluzioni innovative che consentano ad un territorio come il nostro, sempre più coinvolto nel processo di transizione giusta, di usufruire di servizi di mobilità che non vadano ad incidere negativamente sull’ambiente urbano. La realizzazione di questo progetto, a cui aderisce anche il Comune di Taranto, permetterà di raggiungere un duplice obiettivo: favorire il bene della propria cittadinanza e l’attrattività delle attività produttive e commerciali del territorio; ottimizzare l’utilizzo delle risorse economiche veicolandole verso sistemi di trasporto pubblico più sostenibili, più efficienti ed in grado di comportare un minor utilizzo delle vetture private.”

