Presentato oggi all’Università degli Studi della Basilicata, il progetto MEDITELLER, che punta a valorizzare la rete dei riti arborei e delle comunità rurali, attraverso una idea di raccolta visiva e di produzione e riproduzione delle ricerche che saranno condotte sul territorio lucano, al fine di promuoverle su una piattaforma.

A confermare il sostegno al progetto da parte della Provincia di Potenza, il Presidente Christian Giordano

– “Funziona la progettualità condivisa con i Comuni e le istituzioni ed il rapporto con gli istituti culturali – ha detto Giordano – e questo progetto ci aiuta a lavorare in maniera coordinata per superare uno scollegamento reale tra progettualità e realizzazione che spesso abbiamo registrato.

In questo progetto – ha aggiunto il Presidente della Provincia – c’è la volontà di lavorare per raggiungere l’obiettivo comune di valorizzare il territorio attraverso i suoi aspetti più peculiari a partire dalla ruralità come valore e dalla esaltazione delle tradizioni. E di questo come Provincia che lo sostiene, ne faremo un valore aggiunto”.

