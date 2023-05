Condividi subito la notizia

Oggi dal governo è giunta una risposta puntuale e sollecita alla mia interrogazione sulla carenza di personale all’interno della casa circondariale ‘A. Santoro’ di Potenza. Si tratta di un problema molto sentito ed a cui va dato in tempi brevi una soluzione in particolare alla luce della riapertura del reparto femminile e della prima sezione del maschile a seguito di una ristrutturazione. Infatti, il personale femminile attualmente a servizio di supporto a quello maschile sarà spostato lasciando, di fatto, molte posizioni scoperte. Sono molto fiducioso da quanto annunciato dal governo in tema di assunzione di personale del corpo di polizia penitenziaria, perché questo significherà una migliore qualità del servizio, del lavoro e della sicurezza in generale”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Rosa dopo aver presentato un’interrogazione sul tema al ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Potenza, 18 maggio 2023

Sen. Gianni Rosa

