Condividi subito la notizia

Ha compiuto 100 anni Pasquale Felice Manzella di Vietri di Potenza. Ieri il compleanno, stamattina al Municipio una cerimonia voluta dal Sindaco, Christian Giordano, e dall’amministrazione comunale, per incontrare il nonnino vietrese e consegnargli una targa in occasione del compleanno da centenario. Non un compleanno di 100 anni qualsiasi, ma quello di un anziano signore che è un reduce di guerra ed è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana dal Presidente Sergio Mattarella. Il sig. Felice, chiamato da tutti “zio Felice”, nonostante l’età è quasi autonomo ed è molto lucido. E’ nato il 20 maggio 1923 a Vietri di Potenza. “È un gran giorno perché festeggiamo i 100 anni del caro Cavaliere Pasquale Felice Manzella. Oggi è una festa per la sua famiglia ma anche

per tutta la comunità di Vietri di Potenza che ha deciso di manifestare il proprio affetto a Felice. I 100 anni di Felice Manzella rappresentano un pezzo di storia della nostra comunità. Auguri a lui e alla sua

famiglia“. In mattinata, oltre alla cerimonia in Municipio, alla presenza del Sindaco, dell’amministrazione comunale, dei familiari e di cittadini, anche una Santa Messa nella Chiesa Madre. Il centenario ha anche avuto l’onore di indossare la fascia da primo cittadino, accerchiato dal calore e dall’amore dei familiari che non è mai mancato.

Hits: 0