Industria, Cifarelli: “Bene l’apertura di Cupparo alla visione condivisa, ma serve il coinvolgimento pieno del Consiglio regionale”

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In merito alle dichiarazioni dell’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo al congresso regionale UILM il consigliere regionale Roberto Cifarelli interviene sottolineando la necessità di un cambio di passo nella gestione delle politiche industriali regionali.

“Il richiamo a una visione condivisa rappresenta senza dubbio un elemento di novità nel dibattito politico e istituzionale di questi anni – dichiara Cifarelli –. È un auspicio che va nella direzione giusta e che riconosce implicitamente un limite che più volte abbiamo evidenziato: quello di una gestione troppo spesso chiusa e poco partecipata delle crisi industriali.”

“Tuttavia – prosegue – non può bastare evocare il concetto di condivisione. Perché questa diventi reale ed efficace, è necessario che si traduca in un coinvolgimento strutturato e continuo dell’intero Consiglio regionale, di tutte le forze politiche, delle rappresentanze sociali e dei territori.”

Secondo il consigliere regionale, la complessità della fase che attraversa il sistema produttivo lucano – tra transizione energetica, crisi dell’automotive e instabilità degli scenari internazionali – impone un salto di qualità nei processi decisionali.

“Parliamo di dinamiche che incidono profondamente sull’occupazione, sulla tenuta sociale e sul futuro industriale della Basilicata. In questo contesto, ogni impostazione che non preveda una piena assunzione di responsabilità collettiva rischia di risultare insufficiente rispetto alla portata degli eventi.”

Cifarelli evidenzia quindi come il tema non sia solo di metodo, ma anche di efficacia delle politiche pubbliche:

“Il confronto con le parti sociali è fondamentale, ma non può sostituire il ruolo delle istituzioni rappresentative. Il Consiglio regionale deve tornare ad essere il luogo centrale di elaborazione, indirizzo e verifica delle scelte strategiche. Solo così si può costruire una visione realmente condivisa e non semplicemente dichiarata.”

Matera, 17 aprile 2026

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