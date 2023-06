Condividi subito la notizia

Con la morte di Silvio Berlusconi l’Italia non perde soltanto uno statista di calibro internazionale, ma perde anche un abilissimo imprenditore ed un leader eccezionale e senza precedenti.

Silvio Berlusconi ha segnato la storia d’Italia in qualsiasi campo si sia cimentato, garantendo posti di lavoro a migliaia di cittadini italiani, come imprenditore, e riuscendo a dar vita alla coalizione di centro-destra, come politico.

Sempre ispirato da valori liberali, cattolici, garantisti, europeisti ed atlantisti, Silvio Berlusconi ha guidato il governo italiano ben quattro volte come Presidente del Consiglio dei ministri, risultando il più longevo della storia repubblicana.

Noto per le sue straordinarie capacità comunicative e relazionali, ha sempre mantenuto fenomenali rapporti diplomatici internazionali, dagli Stati Uniti d’America alla Russia, garantendo floride stagioni di pace.

Non basterebbe un volume intero per narrare tutto ciò che Silvio Berlusconi ha fatto per l’Italia, quel che è certo, però, è che il suo contributo per il nostro Paese sia innegabile.

Pertanto, a nome di Forza Italia Giovani Basilicata, chiediamo ai sindaci di tutti i 131 Comuni lucani, a prescindere dal colore politico, di intitolare al Presidente Silvio Berlusconi una via, una piazza, un edificio, un monumento o quanto si riterrà opportuno. Sarebbe un grande gesto nei confronti di un grande uomo, senza eguali, che ha reso grande il nostro Paese.

Il Coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Basilicata Nicola Padula

Il Responsabile della Comunicazione Simone Pierro

