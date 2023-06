Condividi subito la notizia

Giovedì 15 giugno (ore 21 | ingresso libero | prenotazione consigliata 0832246074 – info@ergot.it) le Officine Culturali Ergot di Lecce, in collaborazione con SEI Festival e Coolclub, ospitano la presentazione di “Un gusto superiore. Il cantautorato progressivo italiano dal beat al bit” del musicista, docente, giornalista, autore, ideatore e conduttore di programmi radiofonici Piergiorgio Pardo, uscito per Crac Edizioni, con introduzione di Guido Bellachioma (direttore di PROG Italia) e postfazione di Giulia Cavaliere (Corriere della Sera, Rolling Stone Italia ed Esquire). L’incontro, moderato dal giornalista e operatore culturale Pierpaolo Lala, vedrà la partecipazione insieme a Pardo anche del cantautore Amerigo Verardi, intervistato nel volume e citato nell’introduzione «come esempio di chi ha saputo crescere negli anni a livello musicale e testuale per raggiungere una vera dimensione progressiva, che non tiene conto delle etichette».

Perché “un gusto superiore”? Un po’ in omaggio all’omonimo album mistico inciso da Claudio Rocchi e Paolo Tofani all’inizio degli anni ‘80, ma soprattutto per raccontare la controversa figura del cantautore italiano in un modo inconsueto. Non il predicatore da quattro accordi, ma un pioniere capace di rivoluzionare e sprovincializzare la nostra canzone d’autore in modo decisivo. Anche il progressive rock di cui si parla in questo libro non è fatto di virtuosismi e trovate, ma di ambizioni artistiche e del gusto per lo scardinamento delle forme. Lontani dai luoghi comuni che spesso li riguardano, progressive e cantautorato vivono qui una lunga vicenda comune, che va dagli anni delle prime contestazioni alle sperimentazioni del nuovo millennio. Dal beat al bit. Come in tutte le narrazioni corali anche in questa il lettore troverà protagonisti e personaggi minori, ma indimenticabili, di cui si menzionano le rare notizie, con l’augurio che la musica possa parlare da sé. Oltre alle interviste, tra gli altri a Morgan, Ivan Cattaneo, Eugenio Finardi, Iosonouncane, Amerigo Verardi, contenute nella sezione dedicata c’è spazio per alcuni commenti sui propri dischi da parte di artisti come Francesco Bianconi, Colapesce, Alessandro Fiori, Andrea Laszlo De Simone. Le parole del direttore artistico Carlo Pastore sul MIAMI Festival contribuiscono poi a saldare passato e presente, preparando la strada al futuro. Mentre su tutto Claudio Rocchi continua da lassù il suo “volo magico”.

Piergiorgio Pardo scrive per Billboard Italia, è parte della redazione musicale di Radio Popolare Network, nonchè ideatore e conduttore di trasmissioni e podcast per Radio Raheem Milano. Ha collaborato con L’Essenziale e Blow Up, ha pubblicato vari titoli in materia di musica e culture giovanili come “Conoscere le Controculture giovanili” (1997), “Le Video Generation” (2000), “Il Cyberpunk” (2001), “A Young Person’s Guide To King Crimson 2.0” (2017).

