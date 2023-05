Condividi subito la notizia

L’imprenditore materano Damiano Cosola è entrato a far parte della Giunta di Presidenza di Unionmeccanica Confapi, l’organizzazione che raggruppa le imprese che operano nei comparti della meccanica e dell’impiantistica,la categoria più numerosa del sistema Confapi.

La nomina di Cosola, che è presidente della Sezione Unionmeccanica di Confapi Matera e amministratore unico del Gruppo Cosola Srl, azienda operante nel settore degli impianti tecnologici, con sede a Matera, è avvenuta lunedì scorso a Roma, durante la riunione del Consiglio Nazionale di Unionmeccanica Confapi, presieduto da Luigi Sabadini. Il Consiglio Nazionale ha eletto il Comitato Direttivo composto da otto imprenditori, il quale successivamente ha nominato i nuovi componenti della Giunta di Presidenza: dodici imprenditori tra i quali, appunto, Damiano Cosola, uno dei due componenti provenienti dal Mezzogiorno.

“È un riconoscimento innanzitutto a un lavoro di squadra portato avanti da tempo nell’ambito di Confapi Matera e sotto la guida del Presidente Massimo De Salvo – ha dichiarato Cosola -. La categoria dei metalmeccanici, sia a livello nazionale che locale, è tra le più importanti del sistema Confapi, in quanto rappresenta uno dei settori trainanti sia in termini di fatturato sia in termini di valore aggiunto, PIL e occupazione. La produzione metalmeccanica oggi non può prescindere dalla cultura dell’innovazione e dall’utilizzo di tecnologie evolute. Le aziende del Materano hanno già intrapreso questa strada – ha proseguito – e sono pronte a raccogliere e vincere la sfida della trasformazione dei processi produttivi, anche attraverso nuovi modelli di business che valorizzino il know-how imprenditoriale e il capitale umano, creando il modello dell’azienda del futuro”.

Il Presidente Cosola, inoltre, ha ribadito che “il CCNL metalmeccanico ha precorso i tempi con la costituzione di un sistema bilaterale volto a garantire tutele e prestazioni ai datori di lavoro e ai lavoratori, erogando prestazioni in materia di sicurezza e sostegno al reddito. La natura stessa dell’ente bilaterale è quella di favorire i rapporti tra sindacati e datori di lavoro, e creare condizioni di lavoro migliori per i lavoratori ponendosi quindi come ‘mediatore’ di interessi tra quelli del sindacato e quelli del datore di lavoro. Oltre all’Ente bilaterale – ha spiegato Cosola – è stato costituito nel 2018 l’EBM Salute, un Fondo di assistenza sanitaria integrativa con lo scopo di garantire ai lavoratori trattamenti di assistenza sanitaria integrativa del Servizio Sanitario Nazionale”.

“Il nuovo corso di Confapi Matera – ha concluso Damiano Cosola – mira a crescere ancora a livello locale, consolidando il proprio ruolo di punto riferimento delle Pmi lucane, ma punta in alto anche all’interno del sistema confederale nazionale, diventando sempre più strategica e propositiva in una Confapi che, ormai, nel Paese è un punto di riferimento imprescindibile a tutela delle imprese”.

Il Presidente Massimo De Salvo, nel complimentarsi per il prestigioso ruolo conseguito dall’imprenditore materano, ha evidenziato la forte crescita registrata dal Gruppo Cosola, grazie a una costante propensione all’innovazione, alla formazione e professionalizzazione dei lavoratori, che lo hanno portato all’attenzione nazionale del sistema associativo delle piccole e medie imprese.

Matera, 16 maggio 2023

Confapi Matera

Ufficio Stampa

Hits: 2