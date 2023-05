Condividi subito la notizia

Perone (Presidente Broxlab): Grato al Comune di Potenza e a Sviluppo Basilicata per la loro visita

POTENZA – Il 29 maggio 2023, i membri della I e della V Commissione Consiliare del Comune di Potenza hanno effettuato una visita istituzionale presso la sede di Broxlab, azienda basata a Potenza e attiva nel settore dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione. La visita è stata resa ancora più significativa dalla presenza dell’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata, la dottoressa Gabriella Megale, che ha voluto partecipare all’evento per sottolineare l’importanza dell’iniziativa e l’impegno della Regione Basilicata nella promozione dell’innovazione tecnologica.

Durante la visita, il presidente di Broxlab, Francesco Perone, ha guidato i membri delle due commissioni e la dottoressa Megale alla scoperta delle strutture e delle attività dell’azienda. È stata l’occasione per presentare dettagliatamente il lavoro svolto da Broxlab nel campo dell’innovazione tecnologica, mettendo in evidenza i progetti e le soluzioni adottate dall’azienda per affrontare le sfide dell’era digitale. I membri delle commissioni si sono dimostrati molto interessati e positivamente colpiti dalle attività di Broxlab, riconoscendo il suo ruolo significativo nel promuovere lo sviluppo tecnologico nella regione. Hanno avuto l’opportunità di apprezzare il talento e l’innovazione presenti all’interno dell’azienda e hanno espresso il loro sostegno all’impegno di Broxlab nel portare avanti progetti di rilevanza sociale ed economica. La presenza dell’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata, la dottoressa Gabriella Megale, ha sottolineato ulteriormente l’importanza strategica di Broxlab per la Basilicata.La visita si è conclusa con un clima di soddisfazione e con la promessa di un ulteriore dialogo e collaborazione tra Broxlab, le Commissioni Consiliari del Comune di Potenza e l’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata, al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’innovazione a beneficio della comunità locale e della regione.

“Sono estremamente onorato di aver potuto accogliere i membri delle Commissioni Consiliari del Comune di Potenza e la dottoressa Gabriella Megale, Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata, presso la sede di Broxlab. È stato un privilegio poter mostrare loro le nostre strutture e le attività che svolgiamo con passione e impegno”. Così dichiara Francesco Perone, Presidente di Broxlab, che ha aggiunto: Durante la visita abbiamo avuto l’opportunità di presentare ai nostri ospiti le iniziative innovative che portiamo avanti nel campo dello sviluppo tecnologico. Siamo lieti che i membri delle commissioni si siano dimostrati interessati e colpiti dal lavoro che svolgiamo qui a Broxlab. Il loro sostegno e apprezzamento significano molto per noi e ci spronano a continuare a fare progressi nel nostro settore”.

“Questa visita istituzionale – continua Perone – è stata un momento di grande valore, non solo per noi come azienda, ma anche per la nostra comunità di innovatori e creativi. Siamo consapevoli dell’impatto positivo che possiamo avere sulla nostra regione, e ci impegneremo ancor di più nel portare avanti progetti che contribuiscono alla crescita economica e al benessere della comunità locale. Desidero ringraziare ancora una volta i membri delle commissioni e la dottoressa Gabriella Megale per la loro visita e il loro interesse nel nostro lavoro. Siamo aperti a future collaborazioni e a un dialogo costante con le istituzioni per continuare a realizzare insieme nuove opportunità nel campo dell’innovazione tecnologica”.

“Broxlab – conclude Perone – è determinata a rimanere un punto di riferimento nel settore, promuovendo soluzioni innovative e sostenibili. Siamo orgogliosi del nostro team e delle competenze che possediamo, e continueremo a lavorare per praticare innovazione in città, nella nostra regione, e oltre”.

