I consiglieri regionali Luca Braia proponente della PDL insieme a Mario Polese di Italia Viva – Renew Europe, Dina Sileo e Gino Giorgetti del Gruppo Misto e Vincenzo Baldassarre di Idea-Italia al Centro presenteranno la proposta di legge il 31 maggio, insieme a un’altra iniziativa legislativa che sarà annunciata nei prossimi giorni.

“Presentiamo la nostra proposta di legge dedicata alla valorizzazione, diffusione e promozione in Basilicata della dieta mediterranea e abbiamo scelto anche simbolicamente di farlo nella giornata di apertura della fiera DMed Salone della Dieta Mediterranea di Paestum che da oggi 26 al 28 Maggio vede coinvolta anche la promozione agroalimentare della nostra regione. La presenteremo ufficialmente mercoledi 31 maggio in conferenza stampa.

Riteniamo che la promozione dell’agroalimentare in eventi e fiere in Basilicata in Italia e anche in contesti internazionali vada inserita in una strategia più complessiva di valorizzazione e invito al consumo dei prodotti lucani. A poco serve sostenere consumi e acquisti delle eccellenze della nostra terra, altrimenti. Sono tutti prodotti perfettamente inseriti nella Dieta Mediterranea, riconosciuta patrimonio dell’umanità Unesco. La nostra Basilicata può e deve diventare regione di riferimento per la qualità della vita, la biodiversità e l’ambiente di cui è da sempre caratterizzata e che può rappresenta lo stile di vita ideale e il contesto unico in cui nutrirsi con i prodotti sani del territorio rende anche straordinario viverci.

Auspichiamo che il neo assessore Galella possa seguire l’iter della PDL e supportarlo fino alla sua approvazione.”–

