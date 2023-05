Condividi subito la notizia

Ancora casi di eccellenza fra le piccole e medie imprese lucane, che continuano a distinguersi in un ecosistema imprenditoriale in cui è sempre più difficile fare impresa ma che proprio per questo meritano una particolare attenzione.

Confapi Matera segnala due esempi recenti di Pmi che si sono distinte al punto da essere premiate in contesti diversi. Erreffe Progetti, società di ingegneria del materano Rocco Festa, ha ricevuto a Venezia il Premio Impresa Ambiente, promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo col patrocinio del Ministero dell’Ambiente. Giunto alla decima edizione, Impresa Ambiente è il più alto riconoscimento italiano per chi abbia dato un contributo innovativo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di cui all’Agenda 2023 delle Nazioni Unite.

Erreffe Progetti ha vinto il premio per il “Miglior prodotto o servizio per lo sviluppo sostenibile”, grazie a un dispositivo denominato Rosedrop, a basso costo, di facile utilizzo e realizzato con materiali biodegradabili, sistema innovativo di ricerca delle falde acquifere e acque sotterranee. Da Matera, città nel patrimonio Unesco proprio per il sistema di raccolta delle acque, non poteva venire un’iniziativa più adatta.

Altro importante riconoscimento è quello attribuito a Food Service – Pasta Lori, pastificio dell’altamurano Lorenzo Loizzo, ubicato nell’area industriale La Martella, che anche quest’anno si è aggiudicato il Premio Industria Felix, riservato alle imprese più competitive e affidabili d’Italia dal punto di vista finanziario e della sostenibilità.

Il premio, consegnato lo scorso 25 maggio a Gallipoli presso il Grand Hotel Costa Brada, da Industria Felix Magazine trimestrale del Sole 24 Ore in collaborazione con Cerved, ha riguardato, tra le altre, 34 aziende del settore agroalimentare.

In questo caso a essere premiate sono state la performance gestionale e l’affidabilità finanziaria, individuate nelle imprese maggiormente competitive a livello gestionale, affidabili a livello finanziario e talvolta sostenibili rispetto a un incontrovertibile algoritmo di bilancio. Il tutto si sviluppa attraverso una maxi inchiesta realizzata in collaborazione con l’Ufficio studi di Cerved Group su circa 700mila bilanci di società di capitali con sede legale in Italia e si articola per tutte le regioni italiane per categorie, settori e dimensioni d’impresa.

Food Service Srl – Pasta Lori è una realtà fondata da un’azienda familiare che da oltre trent’anni opera nel settore cerealicolo, mugnaio e pastaio. La famiglia Loizzo ha creato un prodotto di grande qualità apprezzato e conosciuto in tutto il mondo, diventando un’azienda leader nel settore grazie anche a un’attenta customer care.

Matera, 29 maggio 2023

Confapi Matera

Ufficio Stampa

