​Impresa a Catania: Emanuele Di Marzio (Pegaso AIAS Matera) conquista il bronzo ai Campionati Nazionali FISDIR

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MATERA – Lo sport materano festeggia un nuovo, prestigioso traguardo nazionale. Emanuele Di Marzio, portacolori della società sportiva Pegaso AIAS Matera, ha conquistato una straordinaria medaglia di bronzo ai Campionati Nazionali FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici Intellettivo Relazionali), svoltisi a Catania nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 aprile.

​L’atleta lucano è salito sul terzo gradino del podio nella categoria agonistica, confermandosi ai vertici del panorama nazionale al termine di una competizione di altissimo livello che ha visto sfidarsi i migliori talenti provenienti da ogni parte d’Italia.

​Un successo frutto di dedizione

La prestazione di Di Marzio non è stata solo una prova di forza atletica, ma una vera e propria lezione di tenacia e spirito sportivo. Il risultato premia l’impegno costante dell’atleta e l’eccellente lavoro tecnico e atletico svolto dallo staff della Pegaso AIAS Matera, realtà da sempre impegnata nella promozione dello sport come strumento di inclusione e crescita personale.

​”Il terzo posto di Emanuele è motivo di grande orgoglio per tutta la città,” commentano dalla società. “Distinguersi in un contesto così competitivo è la dimostrazione che con la determinazione si possono abbattere grandi barriere e raggiungere traguardi ambiziosi.”

​L’evento

I Campionati Nazionali di Catania si confermano un appuntamento centrale nel calendario FISDIR, mettendo in luce il valore sociale e agonistico dello sport paralimpico. Il bronzo di Di Marzio aggiunge un nuovo capitolo di successi alla bacheca della società materana, portando il nome di Matera sul podio nazionale.

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