Il Rotary club Siritide Policoro organizza un ‘English tea con torneo di Burraco

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Il Rotary Club Siritide – Policoro organizza Domenica 19 Aprile, dalle ore 14:00, presso l’Hotel San Vincenzo a Policoro, “English tea & Burraco”.

Un evento che unisce l’amore per il Burraco al rito inglese del tea delle 17:00. Conviviale e sensibilizzazione, l’impegno del Rotary ha un obiettivo concreto e profondamente significativo, quello di raccogliere i fondi necessari per completare il progetto “Le vie della Siritide”, infatti parte del ricavato della serata sará devoluto all’acquisto di due carrozzine, tra cui una elettrica, da donare ai musei del territorio, rendendo quindi la cultura Accessibile a tutti. Un gesto che significa accessibilità, dignità e inclusione.

Ogni presenza, ogni contributo, ogni sorriso condiviso farà la differenza, dunque porta con te la tua tazzina preferita e unisci a noi in questo evento solidale.

L’evento si articolerà nella prima parte con l’importante e formale “Cerimonia di spillatura” e l’ingresso nel club di nuovi soci, mentre la seconda avrá inizio con il torneo di Burraco e la degustazione di tea, pasticcini e dolci deliziosi; il tutto terminerà con la premiazione delle squadre vincitrici e della tazzina più deliziosa.

Un’elegante serata all’insegna dell’amicizia, della solidarietà e del divertimento, un’occasione speciale per contribuire a una causa importante, un atto di servizio vero, capace di lasciare un segno concreto nella vita di qualcuno.

Costo compresa donazione: € 30 a persona

PROGRAMMA:

– 16:00 CERIMONIA SPILLATURA

– 17:00 INIZIO TORNEO DI CANASTA E DEGUSTAZIONE TEA CON PASTICCINI

– 18:30 PREMIAZIONI

Per info e Prenotazioni: 347/ 9753808 – 328 3513512

Maria De Lorenzo

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