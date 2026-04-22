Il Public Award 2026 assegnato a Marsicovetere

Condividi subito la notizia

Le congratulazioni del presidente Bardi per il riconoscimento internazionale ottenuto nell’ambito del premio Capitali Europee dell’Inclusione e della Diversità, “È la dimostrazione che un piccolo comune del nostro territorio può diventare un esempio globale di civiltà e calore umano”.

“La Basilicata brilla a Bruxelles e parla al cuore dell’Europa. Desidero esprimere le mie congratulazioni al sindaco di Marsicovetere, Marco Zipparri, all’Amministrazione comunale e a tutta la cittadinanza per la conquista del prestigioso Public Award 2026 nell’ambito del premio Capitali Europee dell’Inclusione e della Diversità”.

Con queste parole il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha commentato il riconoscimento internazionale assegnato nella capitale belga al comune lucano. Il premio è frutto del voto popolare espresso da migliaia di cittadini in tutta Europa e oltreoceano.

“Vincere il Public Award – dice Bardi – significa che il modello di inclusione di Marsicovetere va al di là delle carte amministrative, è percepito e condiviso dalla gente. È la dimostrazione che un piccolo comune del nostro territorio può diventare un esempio globale di civiltà e calore umano. Dimostrando come la Basilicata – conclude Bardi – sia una terra di diritti, di accoglienza e di futuro”.

Views: 7