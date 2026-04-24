Il MiniBasket in Piazza 2026 ospiterà ancora i campioni di Caracas

Condividi subito la notizia

La società venezuelana ha confermato la sua presenza in Italia per la 34° edizione

I dirigenti: “Felici di tornare, a Matera ci sentiamo a casa, c’è sempre grande accoglienza”

I campioni in carica del MiniBasket in Piazza saranno a Matera per la 34° edizione del Torneo Internazionale. Il Colegio Champagnat Maristas di Caracas, in Venezuela, sarà ancora protagonista della manifestazione. Nonostante le tensioni internazionali che hanno colpito nell’ultimo anno anche il territorio venezuelano, la struttura del Colegio Champagnat ha profuso un grande impegno per tornare a calcare il palcoscenico del MiniBasket in Piazza con i suoi allievi. Così, gli istruttori Ruiz Jose, Tortoza Cruz, Reina Rossiyork e Romero Antonio hanno predisposto tutto per realizzare ancora una volta il sogno di una nuova generazione di loro atleti, essere a Matera e provare a ripetere l’impresa dei propri compagni, trionfatori in piazza Vittorio Veneto lo scorso anno davanti a centinaia di spettatori.

Abbiamo provato a ripercorrere con i dirigenti venezuelani la loro esperienza materana. Sono diverse le edizioni disputate nella città dei Sassi dalla società Champagnat e tracciare un bilancio per loro non è difficile. “È un bellissimo evento, organizzato affinché i bambini vivano un’esperienza straordinaria che contribuisce alla loro formazione integrale – ci spiegano telefonicamente, mentre organizzano gli ultimi dettagli del viaggio che li porterà in Italia dal prossimo 21 giugno, tornando con il vessillo di vincitori e squadra da battere –. “Ringraziamo Dio perché abbiamo ottenuto buoni risultati e speriamo di essere all’altezza del torneo anche in questa edizione. Siamo grati all’organizzazione per l’invito, ancora una volta. Siamo felicissimi di poter tornare da trionfatori, ma siamo anche consapevoli di dover rispettare grandi aspettative”.

Ma il discorso si sposta immediatamente sulla formazione dei giovani atleti, giovani cestisti che oggi imparano come affrontare la vita e lo fanno a grande distanza da casa, dalle proprie famiglie, dalle proprie abitudini, favorendo una crescita esponenziale del proprio carattere. “Cosa ci aspettiamo da questa edizione? – incalzano da Caracas –. Che i bambini si divertano giocando, che siano felici e che facciano nuove amicizie. È questa la vera vittoria del Minibasket in Piazza organizzato dalla Pielle Basket Matera”. E poi, venire in Italia è già una grande esperienza per questi giovanissimi, ma tornarci, come fanno gli istruttori è fantastico e lo ammettono loro stessi. “Siamo felici, è come essere a casa grazie all’ottima accoglienza e all’attenzione che ci viene riservata durante tutto il soggiorno – spiegano gli istruttori dello Champagnat –. Ci piace molto che l’organizzazione si dedichi completamente ai bambini e questo li porta ad amare ancora di più la pallacanestro. Fanno tante esperienze e continuano un percorso di crescita arricchito e sempre più completo. Grazie Matera”.

Views: 1