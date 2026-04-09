IL LIVELLO DEI PREZZI dei carburanti non è più sostenibile per i consumatori e per le imprese che operano in tutti i settori produttivi.

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A pagare più di altri sono i lavoratori,e fasce più deboli della società e i produttori agricoli.

I produttori di beni di prima necessità come pane,latte,frutta e verdura e generi alimentari diversi si trovano a fronteggiare spese per carburanti e per mezzi tecnici raddoppiati nel giro di poco tempo: il gasolio agricolo ha raggiunto come non mai il prezzo di fornitura in azienda con oscillazioni fra 1,5 – 2 euro litro; i concimi sono aumentati del 50 x cento.Un aumento dei costi generali oscillante fra il 40 e il 60 in termini percentuali.Per contro il listino dei prodotti agricoli in azienda è stabile ,ma in aumento però per il consumatore finale.Responsabilita’ della guerra del Golfo,sicuramente, ma soprattutto responsabilità di chi l’ ha scatenata e condivisa senza preoccuparsi di prevenirla e predisporre politiche energetiche almeno per contenerne le disastrose conseguenze soprattutto da parte di chi disponeva e dispone

giacimenti petroliferi e di gas.La Regione Basilicata è una di quelle che si è vantata di averne a disposizione

tanti; la nostra Regione estrae circa 800 Milà barili al giorno e tuttavia

paghiamo i prezzi più elevati per benzina, gasolio industriale, agricolo e derivati.

Il Governo Regionale continua ad essere latitante e non ha assunto sino ad ora nessuno provvedimento

a favore delle comunità e di chi produce beni agro-alimentari.Tavolo Verde Puglia e Basilicata ritiene che il Governo Bardi può intervenire sulle Compagnie Petrolifere per imporre un aumento

proporzionale delle Royalty e stornarle interamente a favore dei

consumatori e dei produttori agricoli e riportare il prezzo dei carburanti a livelli sostenibili.

È in gioco il futuro della già fragile economia Lucana,ma soprattutto il destino del mondo agricolo già pesantemente colpito dall’ Emergenza idrica del passato e dal mal Governo delle copiose piogge che si sono abbattute negli ultimi giorni arrecando danni

incalcolabili ai produttori agricoli.

I consumatori e i produttori agricoli sono pronti a mobilitarsi e manifestare tutta la loro rabbia se non si interviene urgentemente

per fermare la deriva cui

si è costretti andare per

responsabilità e malvagità di pochi a danno di molti.

Per TAVOLO VERDE PUGLIA E BASILICATA

Prof Francesco Malvasi.

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