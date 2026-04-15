IL “FERMI” DI POLICORO (MT) AL MINISTERO: RICONOSCIMENTO PER LE BUONE PRATICHE CONTRO IL BULLISMO

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POLICORO, 16 aprile 2026 – L’IIS “Enrico Fermi” di Policoro (MT) è stato selezionato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per partecipare all’evento nazionale dedicato alla valorizzazione delle eccellenze scolastiche dal titolo “LA SCUOLA FERMA I BULLI – Esempi di buone pratiche educative”.

La proposta formativa del Fermi è stata individuata dalla Direzione generale per lo studente per la sua particolare significatività e aderenza ai principi di rispetto reciproco, collaborazione e responsabilità digitale. Il progetto cardine, “Belli non bulli”, nasce con l’obiettivo di portare alla luce quei comportamenti “sottili” che spesso non vengono percepiti come scorretti, ma che rappresentano il terreno fertile per lo sviluppo di dinamiche di prevaricazione.

Dalla “Sentinelle” al linguaggio filmico

La rivoluzione educativa dell’Istituto ha avuto inizio tra i banchi con l’azione “Sentinelle”, iniziativa attiva da un lustro. Attraverso questo protocollo, i rappresentanti degli studenti monitorano periodicamente il clima relazionale della classe, trasformando la segnalazione dei disagi in un dovere civico istituzionalizzato e sottraendola alla paura dell’isolamento.

Il progetto si è successivamente evoluto integrando il linguaggio filmico come strumento pedagogico. Questa sinergia ha portato alla produzione dei docu-film “Bulli e scimmie” e “Il processo”, realizzati in stile giornalistico attraverso una “rete di scopo” che ha coinvolto attivamente gli Istituti Comprensivi del territorio, il Comando dei Carabinieri e la Polizia di Stato.

Architettura sociale e supporto digitale

A supporto di questa strategia, l’Istituto ha lanciato un portale web dedicato, dotato di un sistema di segnalazione riservato collegato direttamente al Team di Istituto contro il bullismo e il cyberbullismo. Lo strumento offre soluzioni concrete per garantire un ambiente scolastico sicuro, inclusivo e improntato alla crescita civile della comunità. “Il nostro impegno è orientato a sviluppare negli studenti consapevolezza e responsabilità. Con ‘Belli non bulli’, partendo dall’azione fondamentale delle ‘Sentinelle’ per approdare alla narrazione dei docu-film, abbiamo reso i ragazzi protagonisti attivi: non sono più solo spettatori, ma osservatori consapevoli. Essere stati valorizzati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito è il riconoscimento di un lavoro che mira a scardinare il bullismo partendo proprio da quei comportamenti ‘invisibili’ che ne costituiscono la base” — ha dichiarato il Dirigente Scolastico, Giovanna Tarantino, coordinatrice del progetto formativo.

Come seguire l’evento

L’evento nazionale, che vedrà la partecipazione delle delegazioni selezionate per la loro particolare ripetibilità, sarà trasmesso in diretta streaming il 16 aprile 2026 alle ore 11:00. Sarà possibile seguire i lavori al seguente link ufficiale: https://youtube.com/live/d7GZY-36K14?feature=share.

Le progettualità presentate verranno inoltre pubblicate sul sito istituzionale del Ministero in una nuova apposita sezione, diventando un modello di riferimento per le istituzioni scolastiche di tutto il territorio nazionale.

IIS “Enrico Fermi” – Policoro (MT)

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