Il Direttore Generale dei Giochi del Mediterraneo Carlo Molfetta al giuramento della Marina Militare:emozione e sinergia in vista dei Gioch

Questa mattina il Direttore Generale dei Giochi del Mediterraneo, Carlo Molfetta, era sulla Rotonda del
Lungomare per una delle cerimonie più cariche di significato nell’universo militare: il giuramento
solenne degli Allievi Marescialli e dei Volontari in Ferma Iniziale (VFI) della Marina Militare.
Erano presenti autorità civili e militari, famiglie, amici venuti da tutt’Italia— uniti in una tensione
speciale che solo un “Lo Giuro” urlato a piena voce sa creare. Un momento che Molfetta conosce bene,
da ex Carabiniere.
«Sono sempre molto attratto da questo tipo di cerimonie, per i miei trascorsi nell’Arma dei Carabinieri.
Avendo partecipato attivamente al giuramento, da militare, posso immaginare l’emozione provata dai
ragazzi, davanti ai parenti, amici, a tutta la folla presente al Giuramento. Auguro loro una carriera ricca
di soddisfazioni. Voglio inoltre ringraziare il Comandante Interregionale Marittimo Sud, ammiraglio di
divisione Andrea Petroni per l’invito a questa splendida cerimonia.»
Ma c’è un filo che lega questa mattina ai Giochi del Mediterraneo: per il Comitato Organizzatore,
cerimonie come questa non sono semplici appuntamenti istituzionali, ma tappe di un percorso
condiviso. Un rodaggio prezioso che consolida la sinergia con la Marina Militare e mette alla prova
quella capacità di fare squadra che sarà al centro di Taranto 2026
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