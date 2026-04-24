Il Direttore Generale dei Giochi del Mediterraneo Carlo Molfetta al giuramento della Marina Militare:emozione e sinergia in vista dei Gioch

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Questa mattina il Direttore Generale dei Giochi del Mediterraneo, Carlo Molfetta, era sulla Rotonda del

Lungomare per una delle cerimonie più cariche di significato nell’universo militare: il giuramento

solenne degli Allievi Marescialli e dei Volontari in Ferma Iniziale (VFI) della Marina Militare.

Erano presenti autorità civili e militari, famiglie, amici venuti da tutt’Italia— uniti in una tensione

speciale che solo un “Lo Giuro” urlato a piena voce sa creare. Un momento che Molfetta conosce bene,

da ex Carabiniere.

«Sono sempre molto attratto da questo tipo di cerimonie, per i miei trascorsi nell’Arma dei Carabinieri.

Avendo partecipato attivamente al giuramento, da militare, posso immaginare l’emozione provata dai

ragazzi, davanti ai parenti, amici, a tutta la folla presente al Giuramento. Auguro loro una carriera ricca

di soddisfazioni. Voglio inoltre ringraziare il Comandante Interregionale Marittimo Sud, ammiraglio di

divisione Andrea Petroni per l’invito a questa splendida cerimonia.»

Ma c’è un filo che lega questa mattina ai Giochi del Mediterraneo: per il Comitato Organizzatore,

cerimonie come questa non sono semplici appuntamenti istituzionali, ma tappe di un percorso

condiviso. Un rodaggio prezioso che consolida la sinergia con la Marina Militare e mette alla prova

quella capacità di fare squadra che sarà al centro di Taranto 2026

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